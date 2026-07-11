‘इस तरह गालियां देना ठीक नहीं’… अरविंद केजरीवाल ने जताई नाराजगी, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना
अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को घेरनेकी कोशिश की है। केजरीवाल ने कहा है कि विरोध करने वालों को गालियां देना ठीक नहीं है। केजरीवाल ने लोकतंत्र का हवाला दिया और देशवासियों को देशभक्त कहा है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर एकबार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की है। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एथेनॉल पर बोलने वाले हर आम आदमी को सरकार तरह-तरह की गाली दे रही है।
केजरीवाल ने कहा कि ‘पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो भी लोग ई-20 पेट्रोल का विरोध करते हैं उन्हें इनके मंत्री सरकार के मंत्री गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं तो कभी कहते हैं कि पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं। कभी कहते हैं कि बेरोजगार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये कुछ-कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है।’
केजरीवाल ने दिया लोकतंत्र का हवाला
पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा ‘ये जीतने लोग ई-20 के बारे में बोल रहे हैं वे सभी इससे दुखी हैं। ये सब हमारे ही देश के लोग हैं, देशद्रोही नहीं देशभक्त हैं। 140 करोड़ लोग देशभक्त हैं। इन्हें इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इन्हें इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं इनकी बातें सुनिए। सरकार का फर्ज है कि इनकी जो भी शिकायतें हैं उन्हें सुनकर ठीक करें।’
पेट्रोल की कीमत पर भी उठाए सवाल
आपको बता दें कि केजरीवाल ने इससे पहले पेट्रोल की कीमत को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है फिर भी पेट्रोल महंगा ही बेचा जा रहा है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल की कीमत मौजूदा समय में 82 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। केजरीवाल ने इसके पीछे तर्क दिया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 70 डॉलर प्रति बैरल आ चुकी है, तो फिर देश में पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? आप संयोजक ने इतनी बड़ी वैश्विक गिरावट के बावजूद लगातार महंगा पेट्रोल बेचने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
रविवार को दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन
आम आदमी पार्टी रविवार को दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने जा रही है। इसके जरिए राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। यह पाठ रोहिणी सेक्टर 10 में स्थित जापानी पार्क में होगा। इसके बाद सिग्नेचर कैंपेन (हस्ताक्षर अभियान) चलाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में जगह-जगह हनुमान चालीसा के पाठ रखे जाएंगे। लोग सिग्नेचर कैंपेन करेंगे जिसमें एक आम नागरिक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठी पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
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