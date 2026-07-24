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जंतर-मंतर पर माहौल खराब करने वालों की अब खैर नहीं! दिल्ली पुलिस ने इंस्टॉल किए FRS; क्या खास?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच किसी भी तरह की आशांति न फैले इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आसामाजिक तत्व प्रवेश न कर सकें इसलिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इंस्टॉलल कि गए हैं।

CJP Protest
जंतर-मंतर के आस-पास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। (PTI Photo/Atul Yadav)

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस पैनी नजर रख रही है। शांतिरपूर्ण प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के आसामाजिक तत्व प्रवेश कर माहौल खराब न कर दें इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर वांटेड अपराधियों, भगोड़े और हिस्ट्रीशीटर की पहचान करने के लिए चार फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। यह जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजामों का हिस्सा है।

पुलिस सूत्रों ने कहा है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आम प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है, इसका मकसद 'प्रदर्शन में घुसपैठ' करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आपराधिक छवि वालों की पहचान करना है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल के एंट्री और एग्जिट के मुख्य पॉइंट्स पर इंस्टॉल किया गया है जो कि डायरेक्ट दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है जिससे आसानी से वांटेड अपराधियों, भगोड़े और हिस्ट्रीशीटर की पहचान की जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे अपराधियों का पहचान से जुड़ा डेटा पुलिस डेटाबेस में मौजूद है।

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पुलिस रिकॉर्ड से मिलान कर तुरंत एक्शन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये हाई-रिजॉल्यूशन वाले कैमरे दूर से भी चेहरों को पढ़ने में सक्षम हैं। चेहरा कैप्चर होने के बाद पुलिस के डेटाबेस में रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। इस दौरान कोई वांटेड या फरार अपराधी पकड़ा जाता है तो तुरंत संबंधित पुलिस यूनिट को अलर्ट किया जाता है और फिर बिना देरी के कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। आदतन अपराधियों की पहचान करने में भी मददगार है जिनका नाम अलग-अलग अपराधों में अक्सर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है।

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20 जून से लगातार जारी है प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।

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मोबाइल इंटरनेट और मेट्रो स्टेशन बंद

कॉकरोच जनता पार्टी के धरना और विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर के आसपास 'सुरक्षा कारणों से' मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वहीं जंतर-मंतर के पास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से शुक्रवार को 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। हालांकि शाम तक मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोल दिए गए, जबकि बाकी 15 स्टेशन बंद हैं। मेट्रो स्टेशनों के बंद होने से दफ्तर जाने वाले लोगों, स्टूडेंट्स और अन्य यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

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Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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