काम की बात: प्रदूषण से जंग में ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर, दिल्ली की सीमाओं पर तेज होगी चेकिंग
सीमाओं और एंट्री के अन्य रास्तों पर जांच और तेज करने जा रही है। वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट्स की जांच और तेजी करेगी।
ग्रैप नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की राष्ट्रीय राजाधानी में एंट्री पर रोक के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीमाओं और एंट्री के अन्य रास्तों पर जांच और तेज करने जा रही है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकार दी है।
यह फैसला 12 नवंबर को हुई एक बैठ के दौरान लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) सचिन कुमार सिंघल ने की और इसमें हरियाणा के झज्जर, सोनीपत और बहादुरगढ़ जिलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में क्या-क्या चर्चा की गई?
बैठक में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों और ग्रैप के तहत वाहनों पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा गया कि वे सीमा पर एंट्री के प्वाइंट्स, वैकल्पिकों मार्गों और एंट्री लूप्स पर पर्याप्त पुलिसबल तैनात करें ताकि प्रतिबंध का पालन न करने वाले वाहनों की पहचान की जा सके और उन्हें राजधानी में एंट्री करने पर रोका जा सके।
वैलिड पीयूसी की जांच में भी तेजी
यही नहीं ट्रैफिक पुलिस वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट्स की जांच और तेजी करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी।
अंतरराज्यीय बसों के लिए क्या प्लान?
बैठक में ऐसी अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में एंट्री देने से रोकने पर चर्चा की गई जो कि ग्रैप के तहत प्रतिबंधित है। पुलिस ने कहा है कि जितना संभव हो ऐसी बसों को उनके शुरुआती जगहों पर ही रोका जाए।
लगाए जाएंगे डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन
जन जागरूकता के लिए मुख्य रास्तों पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन इंस्टॉल किए जाएंगे जिसमें ग्रैप से जुड़े प्रतिबंधों और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी होगी। इसके अलावा, बॉर्डर पॉइंट्स पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि वाहन चालकों और यात्रियों तक जानकारी पहुंचाई जा सके।
ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों संग बैठक करेंगे अधिकारी
बैठक में शामिल हुए अधिकारियों से कहा गया है कि वे ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों के साथ बैठक करें ताकि उन्हें पाबंदियों के बारे में जागरूक किया जा सके। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे पड़ोसों राज्यों के अपने समकक्षों के साथ तालमेल बनाकर काम करें ताकि कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों और ग्रैप की सख्त पाबंदियों को जमीनी स्तर पर लागू कर किसी भी प्रतिबंधित वाहन को राजधानी में घुसने से रोका जा सके।
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