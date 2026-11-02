अब व्यापारियों ने दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधु को लिखा पत्र, प्रोटेस्ट की जगहों पर कर दी बड़ी मांग
अब व्यापारियों ने दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधु को पत्र लिखा है। पत्र में विरोध-प्रदर्शन की जगहों पर कर बड़ी मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि प्रदर्शनों के लिए दिल्ली के बाहरी इलाकों पर अलग से जगह तय की जाए।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की है कि धरना-प्रदर्शन के लिए दिल्ली के बाहरी इलाकों पर अलग से जगह तय की जाए जिससे व्यापार, लोगों की रोजी-रोटी और आम जिंदगी पर असर न पड़े।
संगठन के अध्यक्ष बीसी भारतिया ने पत्र 2 नवंबर को लिखे इस पत्र में कहा है कि दिल्ली में बार-बार अलग-अलग जगहों पर होने वाले धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक रैलियां और मार्च व्यापार पर असर तो डालते ही हैं साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के सहमति मगर…
संगठन की ओर से हालांकि पत्र में कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का अहम हिस्सा है मगर इसके साथ ही नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए जिससे कि वे बिना की परेशानी और रुकावटों के अपने रोजमर्रा के कामों को कर सकें।
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, एलजी को लिखे पत्र में कहा गया है कि 'विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार शहर को ठप करने का अधिकार नहीं हो सकता और ठीक वैसे ही लोकतंत्र के अधिकारों के नाम पर लोगों को कारोबार करने के अधिकार की बलि नहीं जा सकती है।
और क्या-क्या बोला संगठन?
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी प्रमुख आर्थिक केंद्र है और लाखों लोगों की आजीविका इसपर निर्भर है। देश की सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन में दिल्ली की अहम भूमिका है। बार-बार होने वाले विरोध-प्रदर्शन से व्यापारियों और दुकानदारों को ही नहीं बल्कि सड़क किनारे सामान बेचने वालों, फेरीवालों, दिहाड़ी मजदूर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, कामगारों, डिलीवरी करने वालों, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े सेक्टर्स और अन्य पर बुरा असर पड़ता है।
पत्र में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि विरोध-प्रदर्शनों से ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने पड़ते हैं, सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है और वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है जिससे व्यापारिक कामकाज में दिक्कत होती है और ग्राहकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है।
संगठन ने पत्र में उप-राज्यपाल से अस्थायी प्रशासनिक इंतजामों के बजाय एक ठोस और लंबे समय के लिए प्रभावी समाधान तलाशने का आग्रह किया है।
पत्र में क्या-क्या मांगें?
पत्र में मांग की गई है कि विरोध-प्रदर्शन के लिए दिल्ली के बाहरी इलाकों में जगहें तय की जाएं और उनकी आधिकारिक घोषणा हो। शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की छूट मिले लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इससे बाजार, वाहनों और व्यापार बिना किसी रुकावटों के साथ-साथ चलता रहे। छोटे दुकानदारों, ऑटो चालक, व्यापारी, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कमाई का ध्यान रखा जाए क्योंकि इन सभी की आजीविक शहर के सामान्य रूप से चलने पर ही निर्भर है। इसके अलावा पत्र में यह भी मांग की गई है कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान सरकारी विभागों जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के बीच तालमेल बेहतर हो जिससे आम जनता को परेशानी न हो।
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