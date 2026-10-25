यमुना में फिर दिखने लगा सफेद जहरीला झाग, दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास छठ से पहले मोटी परत
यमुना नदी में एकबार फिर सफेद जहरीला झाग दिखने लगा है। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास छठ से पहले मोटी परत जम चुकी है। वहीं दिल्ली की हवा 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई है।
यमुना नदी में एकबार फिर सफेद झाग नजर आने लगा है। ये सफेद जहरीला झाग कालिंदी कुंज के पास दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में जैसे-जैसे ठंड के दिन वापस लौट रहे हैं वायू प्रदूषण को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 167 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है।
कालिंदी कुंज से सामने आ रही तस्वीर बीते कुछ साल की कहानी एकबार फिर बयां कर रही है। नदी में जहरीले सफेद झाग की मोटी परत तैरती दिखाई दे रही है जो कि नदी में प्रदूषण किस हद तक है इस समस्या को एकबार फिर सबके सामने पेश कर रही है। छठ पूजा से पहले यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम हो जाता है, क्योंकि यमुना किनारे श्रद्धालु स्नान और पूजा पाठ करने पहुंचते हैं।
8,941 करोड़ लागत वाली परियोजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास
सरकार ने 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाओं का गुरुवार को उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें यमुना की सफाई के लिए ओखला में दिल्ली का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी शामिल है। इसपर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में यमुना नदी को सुधारने के लिए जिस तरह से काम शुरू किए हैं उसपर मजबूती से आगे बढ़ा जा रहा है। रेखा गुप्ता की युमना नदी को लेकर दिए गए इस बयान के बाद ठीक बाद ही नदी में एकबार फिर सफेद झाग दिखाई दे रहा है।
आम आदमी पार्टी ने जमकर आलोचना की
आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने पिछले साल यमुना को साफ कर दिया था। उन्होंने झाग हटाने वाले रसायन (डीफोमर) की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया में दिल्ली जल बोर्ड पर ''घोटाले'' का आरोप लगाया।
सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो में कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही झाग नियंत्रित करने के लिए नदी पर डीफोमर का छिड़काव शुरू करेगी। भारद्वाज ने दावा किया कि मौजूदा जल मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली में आप की सरकार के दौरान इसी झाग को जहरीला बताया करते थे।
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि टेंडर खुलने से पहले ही एक कंपनी ने झाग हटाने के अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने इसे वर्मा के विभाग में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन और टेंडर घोटाला बताया।
दिल्ली में यमुना का क्षेत्र करीब 22 किलोमीटर
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यमुना का क्षेत्र करीब 22 किलोमीटर है। समय-समय पर अलग-अलग सरकारों ने अपनी-अपनी ओर से कोशिश की मगर गंदगी और प्रदूषण कम नहीं हो पाया।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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