‘ट्वीट सेव कर रही हूं’; दुर्गा पूजा पंडाल में दिल्ली पुलिस के ऐक्शन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
दुर्गा पूजा पंडाल में दिल्ली पुलिस के ऐक्शन पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नाराजगी जाहिर की है। महुआ ने कांवड़ यात्रा का जिक्र कर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली पुलिस पर चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क) में दुर्गा पूजा समितियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिसकर्मियों ने एक पंडाल की जबरन बिजली सप्लाई रोक दी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दखलअंदाजी सिर्फ ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट के नियमों का पालन करवाने के लिए की गई थी
दिल्ली पुलिस की सफाई पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांवड़ यात्रा का जिक्र कर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद ने डीसीपी साउथ दिल्ली के आधिकारिक एक्स हैंडल टैग करते हुए कहा ‘मैं इस ट्वीट को सेव कर रही हूं। कांवड़ यात्रा के दौरान जब पूरी रात लगातार डीजे बजता है तो पुलिस छिप जाती है या फिर अनदेखा करती है। मैं आपको याद दिलाऊंगी कि तब भी आप अपनी ड्यूटी में उतनी ही तत्परता दिखाएं। धन्यवाद।’
दिल्ली पुलिस ने आरोपों पर क्या कहा?
डीसीपी साउथ दिल्ली की ओर से कहा गया है कि सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर किए जा रहे दावे गलत हैं। पुलिस की दखलअंदाजी सिर्फ इसलिए थी कि ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट के निर्देशों का पालन हो। आयोजकों ने पिछली बैठकों में नियमों को मानने पर सहमति जताई थी मगर इसके बावजूद वे तय सीमा के बाद भी तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहे थे।'
सौरभ भारद्वाज के क्या आरोप?
आप नेता ने पुलिस की दखलअंदाजी को पश्मिम बंगाल में दुर्गा पंडाल में हुई भगदड़ से जोड़ है। उन्होंने कहा कि ‘बंगाल के अंदर जो दुर्गा पूजा हुई उसमें भगदड़ हुई। 19 लोग मारे गए। भगदड़ क्यों होती है? क्योंकि ज्यादा लोग आ जाते हैं। सीआर पार्क की दुर्गा पूजा देखते हुए मुझे 10-12 साल हो चुके हैं। रात को 12 सवा 12 बजे पुलिस आती है और बंद करवा देती है। मगर इस साल जो देखने में आ रहा है कि पुलिस कह रही है कि आपके पास 10 बजे तक की ही इजाजत है। यानी की उतने ही लोग जो सीआर पार्क में हर साल आते हैं लाखों लोग। पहले 12 बजे तक पूजा में आते थे तो वो अब 10 बजे तक आएंगे तो क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी? उतनी ही भीड़ का विंडो आपने कम कर दिया। भीड़ बढ़ने से क्या होगा भगदड़ हो सकती है। पुलिस ये क्यों करवा रही है? मुझे ये भी पता चला है कि बी-ब्लॉक में बहुत बड़ी पूजा होती है वहां पर पुलिस जबरन 11 बजे पंडा में घुस गई और उन्होंने उनकी बिजली के कनेक्शन ही काट दिए। उससे उनका नुकसान भी हुआ। क्यों ऐसा है कि इस साल पुलिस आयोजकों को दुर्गा पूजा के पंडालों को परेशान कर रही है।’
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