संगीत संध्या:कमानी ऑडिटोरियम में 12 मार्च को गूंजेंगी खुसरो और कबीर की कविताएं
बनयान ट्री इवेंट्स की ओर से 'खुसरो-कबीर: सदियों के पार...' शीर्षक से विशेष कॉन्सर्ट आयोजित किया गया है। यह शाम भारत के दो रहस्यवादी कवियों-अमीर खुसरो और कबीर-के विचारों, उनकी कविताओं और रूहानी दर्शन को समर्पित होगी
नई दिल्ली। राजधानी के प्रतिष्ठित कमानी ऑडिटोरियम में आगामी 12 मार्च को अनूठी संगीत संध्या का आयोजन होने जा रहा है। बनयान ट्री इवेंट्स की ओर से 'खुसरो-कबीर: सदियों के पार...' शीर्षक से विशेष कॉन्सर्ट आयोजित किया गया है। यह शाम भारत के दो रहस्यवादी कवियों-अमीर खुसरो और कबीर-के विचारों, उनकी कविताओं और रूहानी दर्शन को समर्पित होगी।
यह कार्यक्रम एडलवाइस के सहयोग से आयोजित हो रहा है।
परंपरा और आधुनिकता का संगम
इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां दर्शक खुसरो और कबीर की रचनाओं को दो अलग-अलग रंगों में अनुभव कर सकेंगे। एक ओर जहां पारंपरिक सूफी और शास्त्रीय गायन की गहराई होगी, वहीं दूसरी ओर आधुनिक वाद्ययंत्रों और समकालीन धुनों का नयापन भी होगा।
प्रतिष्ठित कलाकारों की प्रस्तुतियां
सावनी मुद्गल और आलाप देसाई (पारंपरिक प्रस्तुति): शास्त्रीय और भक्ति संगीत के दिग्गज कलाकार, सावनी मुद्गल और आलाप देसाई अपनी मधुर आवाज में खुसरो और कबीर के पदों को पारंपरिक शैली में प्रस्तुत करेंगे।
चिन्मयी त्रिपाठी और 'बॉम्बे लाइट्स' बैंड : आधुनिक पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, चिन्मयी त्रिपाठी और उनका बैंड 'बॉम्बे लाइट्स' इन कालजयी छंदों को नए संगीत परिवेश में पेश करेंगे। यह प्रस्तुति प्राचीन दर्शन और आधुनिक संगीत के बीच एक सेतु का काम करेगी।
साबरी ब्रदर्स (कव्वाली): कव्वाली की समृद्ध विरासत को संजोए साबरी ब्रदर्स अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से शाम का समापन करेंगे। साबरी ब्रदर्स भक्ति, और आध्यात्मिक जोश से भरी कव्वाली पेश करेंगे। उनकी कव्वाली खुसरो और कबीर के संदेशों को आध्यात्मिक उल्लास के साथ पेश करेगी।
आयोजकों के अनुसार, 'खुसरो-कबीर: सदियों के पार' केवल एक संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो समय, भाषा और सीमाओं को लांघकर दर्शकों को आत्मिक शांति का अनुभव कराएगी। यह कार्यक्रम दर्शाता है कि सदियों पुराने होने के बावजूद, खुसरो का प्रेम और कबीर का ज्ञान आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।