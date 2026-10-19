'सबसे बड़े गैंगस्टर को दामाद…'; टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर भड़के अरविंद केजरीवाल, भाजपा को घेरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने सबसे बड़े गैंगस्टर को दामाद बनाया हुआ है।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम हुई फायरिंग की घटना पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि अपने राज्यों में इनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर को इन्होंने अपना दामाद बनाया हुआ है।
इस सनसनीखेज घटना के बाद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर कहा ‘अपने राज्यों में इनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर को इन्होंने अपना दामाद बनाया हुआ है और उसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपराध करने की सारी सहूलियत दी हुई हैं। और कल ये पंजाब आयेंगे कानून व्यवस्था पर ज्ञान देने। पंजाब के लोगों को पता है कि इन्हें वोट देना इनके दामाद को पंजाब में न्योता देने जैसा होगा।’
सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल
टाइगर पर हुए हमले ने न सिर्फ मायानगरी मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भाजपा शासित राज्यों में विपक्ष को हमलावर होने का मौका भी दिया है। आपको बता दें महाराष्ट्र में भाजपा की ही सरकार है।
भाजपा पंजाब में 'गैंगस्टर कल्चर' पर आम आमदी पार्टी पर लगातार तीखे हमले करती है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है है। फिलहाल मुंबई पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है।
बाल-बाल बचे टाइगर
आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ पर अज्ञात हमलावर ने उस वक्त फायरिंग की जब वे फुटबॉल मैच खेलकर बाहर निकले ही थे। हमलावरों ने बेहद नजदीक से फायरिंग की जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस दौरान टाइगर किसी तरह बचने में कामयाब रहे। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।
शिंदे ने घर पहुंचकर की मुलाकात
हमले के बाद महाराष्ट के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बॉलीवुड एक्टर के घर पहुंचे और उनका हाल जाना। इस दौरान टाइगर के हाथ और सीने पर पट्टी लगी नजर आई। टाइगर से मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि मुंबई में गैंगवार और भय का दौर दोबारा नहीं लौटने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
टाइगर के ड्राइवर और एक अन्य शख्स घायल
आपको बता दें कि ताबड़तोड़ फायरिंग में टाइगर के ड्राइवर और एक ऑटो ड्राइवर घायल हुए हैं। मामले की जांच के लिए और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 15 टीम गठित की गई हैं।
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