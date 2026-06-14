पीएम आवास के पास अतिक्रमण पर एक्शन, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटाई गईं तीन झुग्गियां
रेस कोर्स के पास प्रधानमंत्री आवास के नजदीक रविवार को तीन बस्तियों में बुलडोजर एक्शन के तहत जमीन खाली कराई गई। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास भी किया जा रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रविवार को लुटियंस क्षेत्र में रेस कोर्स के पास झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी अधिकारियों ने बताया कि इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, अदालत ने अधिकारियों को रेस कोर्स इलाके में प्रधानमंत्री आवास के पास तीन झुग्गी बस्तियों को हटाने का निर्देश दिया था और कहा था कि लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए पुनर्वास स्थलों पर शिविर लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि जिन तीन बस्तियों को दूसरी जगह बसाया जा रहा है, उनमें भाई राम कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप शामिल हैं।
एल एंड डीओ की है जमीन
अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) की है और प्राधिकारियों की मदद से यह अभियान चलाया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया, “अदालत के आदेश के बाद पुनर्वास अभियान चलाया जा रहा है। निवासियों को नरेला में घर दिए गए हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि निवासियों ने स्थानांतरण को लेकर कुछ चिंताएं जताई हैं, जिन पर ध्यान दिया जा रहा है।
भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा और रक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के लिए इस जमीन की जरूरत थी और अभियान को पूरा करने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।"
बीते महीने यहां हुई थी बड़ी कार्रवाई
राजधानी में बीते महीने सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की अनुमति संबंधी आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद, शालीमार बाग इलाके में 143 अवैध ढांचों को ध्वस्त करने किया था। अतिक्रमण हटाओ अभियान हैदरपुर गांव में शुरू किया गया था, जहां ये ढांचे प्रस्तावित कॉरिडोर (सड़क संख्या 320) के निर्धारित 30 मीटर के भीतर पाए गए थे।
यह कॉरिडोर शालीमार बाग रेलवे अंडरब्रिज को आउटर रिंग रोड से जोड़ता है। जिला के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई परियोजना को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद की गई। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व के एक फैसले को बरकरार रखा था।
अमान्य घोषित करने की याचिकाओं को खारिज किया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने और दशकों पुरानी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को अमान्य घोषित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।जिलाधिकारी एसएस परिहार ने बताया कि यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मास्टर प्लान के तहत सार्वजनिक सड़क के रूप में नामित सरकारी भूमि का हिस्सा है।
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