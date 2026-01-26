गीत ‘मन जन गण मन गाएगा’ के जरिए प्रवासी भारतीय भावनाओं को दिया गया नया स्वर
‘इंडिया विदाउट बॉर्डर्स’ शीर्षक से आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संवाद के दौरान गीत ‘मन जन गण मन गाएगा’ का विश्व प्रीमियर प्रस्तुत किया गया।
नई दिल्ली/बर्लिन, विशेष संवाददाता
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वैश्विक मंच पर एक अनोखी सांस्कृतिक पहल देखने को मिली, जब ‘इंडिया विदाउट बॉर्डर्स’ शीर्षक से आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संवाद के दौरान गीत ‘मन जन गण मन गाएगा’ का विश्व प्रीमियर प्रस्तुत किया गया।
यह आयोजन लिटरेरी इंटेलेक्ट्स एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन (लिपि) यूरोप और राइटफुली योर्ज के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। आयोजन को 'बर्लिन इंडियावाले' समूह का भी समर्थन प्राप्त रहा।
यह गीत उन भारतीयों की भावनाओं को स्वर देता है, जो भौगोलिक रूप से भले ही भारत से दूर हों, पर भावनात्मक रूप से आज भी अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं। गीत की परिकल्पना, लेखन और रचना डॉ. योजना साह जैन द्वारा की गई है, जो लंबे समय से साहित्य, संस्कृति और वैश्विक भारतीय पहचान से जुड़े विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य करती रही हैं।
इस अवसर पर गीत के भावार्थ को साझा करते हुए डॉ. योजना साह जैन ने कहा, यह गीत उस आंतरिक संबंध की बात करता है, जो प्रवासी भारतीयों का भारत से होता है-शांत, परतदार और अत्यंत गहरा। यह घोषणा का गीत नहीं है, बल्कि अपने भीतर भारत को जीने की अनुभूति है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता बिम्सटेक के महासचिव राजदूत इंद्रमणि पांडेय ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में एमबीई तेजेन्द्र शर्मा (लंदन) तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के वरिष्ठ निदेशक सुनील सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अर्निमा और अश्वथी द्वारा किया गया। इस गीत में डॉ. योजना साह जैन के साथ सागर डी. आर. और कौशिकी खौड की स्वर-भागीदारी भी शामिल है।
वीडियो अभी निर्माणाधीन
गीत का आधिकारिक संगीत वीडियो वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता को विभिन्न नृत्य शैलियों, पीढ़ियों और विश्वभर से जुड़े प्रतिभागियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की योजना है। इस बीच गीत का एक लिरिकल टेम्पलेट वीडियो ‘राइटफुली योर्ज विद योजना’ यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया गया है।
डॉ. योजना साह जैन की आगामी परियोजनाओं में वर्ष 2026 में प्रस्तावित संगीत एल्बम ‘अक्स – रिफ्लेक्शंस इन मेलोडी’ भी शामिल है, जिसमें प्रेम, विरह और जीवन के विविध रंगों को गजल, गीत, फ्जूजन तथा शास्त्रीय फ्यूजन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।