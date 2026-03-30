किसी भी प्रकार के बाउंसर नहीं बुलाए थे : सोसायटी प्रबंधन

नोएडा एक्सटेंशन स्थित ओ-टू वैली सोसायटी में एक दिन पहले हुए हंगामे के बारे में सोसायटी प्रबंधन समिति ने सोमवार को अपना बयान जारी कर स्पष्ट किया…

नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन स्थित ओ-टू वैली सोसायटी में एक दिन पहले हुए हंगामे के बारे में सोसायटी प्रबंधन समिति ने सोमवार को अपना बयान जारी कर स्पष्ट किया कि बाउंसर बुलाए जाने की बात गलत है। किसी भी प्रकार के बाउंसर नहीं बुलाए गए थे।

एएओए अध्यक्ष विनय पांडेय ने कहा कि संबंधित बैठक कुछ एएओए सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं जनरल सेक्रेटरी की अनुमति के बिना, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक उद्देश्यों से ‘रेजिडेंट्स मीटिंग’ के नाम पर आयोजित की गई। जनरल सेक्रेटरी सुनील त्रिपाठी ने कहा कि सोसाइटी नियमों के अनुसार, ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार जनरल सेक्रेटरी को होता है, जिसका पालन नहीं किया गया।