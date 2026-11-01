गायत्री परिवार के मंच से गूंजा विश्व कल्याण का संदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी महोत्सव में पहुंचे। हजारों दीपों की जगमगाहट और आध्यात्मिक चेतना के बीच आयोजित समारोह में…

गायत्री परिवार के जन्मशताब्दी महोत्सव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को स्मृति चिह्न भेंट करते देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पंड्या।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी महोत्सव में पहुंचे। हजारों दीपों की जगमगाहट और आध्यात्मिक चेतना के बीच आयोजित समारोह में ‘वसुधैव कुटुंबकम्-वन वर्ल्ड, वन फैमिली’ का संदेश गूंजा। युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य और वंदनीया माताजी के आदर्शों को समर्पित इस महोत्सव में राष्ट्र जागरण, सामाजिक समरसता और विश्व कल्याण का संकल्प लिया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज श्रद्धा, सेवा और संकल्प का दिन है। जिस तरह 100 का अंक पूर्णांक का प्रतीक होता है, उसी तरह यह वर्ष भी भारतीय आध्यात्मिक यात्रा के लिए पूर्णांक की भांति है। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मंत्रों में समाहित सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात कर मनुष्य के भीतर विद्यमान श्रेष्ठ संभावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। यह साधना मनुष्य की अंतर्निहित चेतना को जागृत कर उसके व्यक्तित्व, विचारों और कर्मों को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है।

शाह ने परम पूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य को भारतीय अध्यात्म का महान चिकित्सक बताते हुए कहा कि उन्होंने गायत्री मंत्र की शक्ति और महत्ता को जन-जन तक पहुंचाकर विशेष रूप से युवाओं को आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित किया। लगभग 15 करोड़ परिवारों को गायत्री मंत्र से जोड़कर इसे मानवता के कल्याण का माध्यम बनाने का अभियान भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव का यह प्रयास अध्यात्म को जनजीवन से जोड़ने और समाज में सकारात्मक चेतना के विस्तार की ऐतिहासिक पहल है।

जब भारत जागेगा, तभी विश्व जागेगा : चिन्मय पंड्या

जन्मशताब्दी समारोह के दलनायक एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि यह समय राष्ट्र के जागरण का है। अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टि से सोचने और समाज के लिए कार्य करने का यह अवसर है। जब भारत जागेगा, तभी विश्व जागेगा। उन्होंने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। डॉ. चिन्मय पंड्या ने अतिथियों को गायत्री मंत्र लिखित चादर, रुद्राक्ष माला, गंगाजली एवं युग साहित्य भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अनेक प्रशासनिक अधिकारियों सहित देश-विदेश से आए गायत्री साधक मौजूद रहे। हजारों जगमगाते दीपों के बीच सामूहिक संकल्प ने जन्मशताब्दी महोत्सव को आध्यात्मिक जागरण, राष्ट्रीय चेतना और विश्व बंधुत्व का स्वरूप प्रदान किया।

कई जानी-मानी हस्तियों ने की शिरकत