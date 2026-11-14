'अंधेरे में' कविता के जरिए प्रगट हुआ कठोर सामाजिक यथार्थ

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हिन्दी साहित्य के प्रख्यात कवि, कहानीकार और आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध के 109वें जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रसिद्ध कविता 'अंधेरे में' का अनूठा पाठ किया गया। इस मौके पर कहा गया कि अंधेरे में कविता के जरिए कठोर सामाजिक यथार्थ प्रगट हुआ है।

मन्द्र सप्तक और साधो संस्था द्वारा आयोजित कविता पाठ में बिना किसी प्रकाश, संगीत या फिल्म प्रदर्शन के सिर्फ आवाज के उतार-चढ़ाव के जरिए कविता का प्रस्तुतिकरण किया गया।

जितेन्द्र रामप्रकाश ने अपनी भाव प्रवण और ठोस आवाज में कविता के तमाम बिंबों और भावनाओं को दर्शकों के समक्ष उतार दिया। मुक्तिबोध की यह लंबी कविता विविध भावों और दृश्यों से भरी हुई है। जितेन्द्र रामप्रकाश ने अपनी आवाज में इन भावों और दृश्यों को बिना किसी तकनीकी ताम-झाम के मंच पर साकार कर दिया। कार्यक्रम से पूर्व अंधेरे में कविता का परिचय लोगों के सम्मुख रखा गया।

गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं के जरिए हिन्दी साहित्य पर अमिट छाप छोड़ी है। वे आजादी के बाद हिन्दी के प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि, कहानीकार और आलोचक हैं। मुक्तिबोध महान और विलक्षण कवि ही नहीं है बल्कि उनकी रचनाओं में सामान्य व्यक्ति का जीवन उभरकर सामने आता है। आठ खंडों में विभाजित अंधेरे में उनकी एक लंबी कविता है। इस कविता में तेरह सौ के लगभग पंक्तियां हैं और साढ़े सात हजार के लगभग शब्द हैं। इस कविता में उन्होंने कल्पना के अनूठे रूपक गढ़े हैं। इसमें गहरा सामाजिक और राजनीतिक विचार मौजूद है। हमारे समय का कठोर यथार्थ और सघन अंधेरे में मन के अकेले पड़ने का भय तो इसमें है ही लेकिन इसके साथ ही मुक्ति की इच्छा भी है। आशंका है तो आशा भी है। अंधेरे में कविता उस अंधकार की बात कहती है जो जितना हमारे बाहर है उतना ही हमारे भीतर भी।