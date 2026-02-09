Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीTechnology will curb pollution in Delhi six monitoring systems launched
दिल्ली में तकनीक से थमेगा प्रदूषण: लॉन्च किए 6 मॉनिटरिंग सिस्टम, जानें कहां लगाए गए

दिल्ली में तकनीक से थमेगा प्रदूषण: लॉन्च किए 6 मॉनिटरिंग सिस्टम, जानें कहां लगाए गए

संक्षेप:

सीएम ने अपने एक्स हैंडल के जरिए जानकारी दी कि इनके माध्यम से वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी होगी, जिससे प्रभावी और डेटा आधारित कदम उठाए जा सकेंगे। हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिर्फ सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे साल काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

Feb 09, 2026 05:57 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने सोमवार को 6 डिजिटल वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (CAAQMS) को लॉन्च किया और ‘वायु रक्षक’ फ्लीट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम ने कहा है कि बीते एक साल में सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है।

इस कदम से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता की प्रदूषण के स्तर को सटीकता से ट्रैक करने मदद मिलेगी और साथ ही समय पर एक्शन भी लिया जा सकेगा। ये मॉनिटरिंग सिस्टम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू), इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू), एनएसयूटी (वेस्ट कैंपस), CWG अक्षरधाम, एसबीवी दिल्ली कैंट और एसपीएम तालकटोरा गार्डन में लगाए गए हैं। इसी के साथ दिल्ली में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की कुल संख्या बढ़कर अब 46 हो गई है। प्रदूषण से प्रभावित प्रमुख जगहों की ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान करने और साथ ही वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर आगे की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है।

वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी

वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानीसीएम ने अपने एक्स हैंडल के जरिए जानकारी दी कि इनके माध्यम से वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी होगी, जिससे प्रभावी और डेटा आधारित कदम उठाए जा सकेंगे। वहीं ‘वायु रक्षक’ फ्लीट विभिन्न इलाकों में जाकर वायु गुणवत्ता की जांच और प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई करेगी। हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिर्फ सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे साल काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

ये भी पढ़ें:CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, DTC के वेतन-पेंशन के लिए 1,200 करोड़ रुपये मंजूर
ये भी पढ़ें:CM रेखा गुप्ता का मटियाला को बड़ा तोहफा, 400 करोड़ रुपये के काम का तोहफा
ये भी पढ़ें:सड़क, नाली, पार्क... इन इलाकों की बदलेगी तस्वीर, CM रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी

वहीं इससे पहले दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रेखा गुप्ता ने जीबी पंत अस्पताल में सीटी स्कैन, नई कैथ लैब और न्यूरो आईसीयू का उद्घाटन किया। वहीं रविवार को 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी, जिससे दिल्ली परिवहन निगम के इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े की कुल संख्या 4,000 हो गई है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।