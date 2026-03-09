तरुण हत्याकांड: VHP ने की आरोपियों के खिलाफ 'योगी मॉडल' की मांग, कहा- न्याय अभी भी 'अधूरा'
वीएचपी का कहना है कि तरुण की मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार द्वारा की गई अबतक की कार्रवाई स्वागत योग्य है। हालांकि कार्रवाई अभी भी 'अधूरी' है। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता जिसने पूरी घटना में बड़ी भूमिका निभाई वह अबतक पकड़ा नहीं गया है।
उत्तम नगर में होली के दौरान दो परिवारों के बीच हुई झड़प में मारे गए 26 वर्षीय तरुण की मौत के मामले में विश्व हिंदू परिषद् (वीएचपी) ने सोमवार को आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 'योगी आदित्यनाथ मॉडल' के तहत कार्रवाई की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा है कि प्रशासन की ओर से अबतक की गई कार्रवाई 'अधूरी' है।
जैन ने कहा 'तरुण की मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार द्वारा की गई अबतक की कार्रवाई स्वागत योग्य है। हालांकि कार्रवाई अभी भी 'अधूरी' है। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता जिसने पूरी घटना में बड़ी भूमिका निभाई वह अबतक पकड़ा नहीं गया है। इस मामले में योगी मॉडल की लगातार चर्चा हो रही है मगर मॉडल को आंशिक तौर पर लागू किया गया लेकिन हमें लगता है कि इसे पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है।'
राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल
उन्होंने दिल्ली और अन्य राज्यों की सरकारों से एक समिति बनाने की मांग की है, ताकि त्योहारों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की जांच की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता शोर-शराबा तो बहुत करते हैं। लेकिन वे अब चुप क्यों हैं? क्या तरुण या अन्य हिंदुओं की हत्या उन्हें विचलित नहीं करती?'
जैन ने कहा कि ‘हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू त्योहारों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी समेत धर्मनिरपेक्ष नेता चुप रहते हैं जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तरुण अनुसूचित जाति से लेकिन वे नेता कहां हैं जो कि अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं।’
अबतक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को हत्या के सिलसिले में सात और लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में अबतक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को दिल्ली नगर निगम ने एक आरोपी के घर के 'अवैध हिस्सों' को बुलडोजर के जरिए ढहा दिया था। वहीं सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरुण के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
