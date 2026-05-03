'यही पानी मंत्रियों के घर सप्लाइ करो'... VIDEO शेयर कर AAP ने CM रेखा को घेरा
वीडियो शेयर करते हुए आप ने एक्स पर लिखा 'यही पानी रेखा सरकार के मंत्रियों के घर सप्लाइ करो। ये वीडियो दिल्ली के सैनी एंक्लेव का है। दिल्ली के तमाम इलाकों से गंदे पानी के आने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं लेकिन चार इंजन सरकार सोई पड़ी है। बताइए रेखा मैडम यहां जाकर रील नहीं बनाएंगी?'
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से अक्सर दूषित पानी सप्लाई के मामले सामने आते रहते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने एकबार फिर सीधा मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर तीखा हमला बोला है। 'आप' के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें दिल्ली के एक घर में नलों से काला और गंदा पानी आते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी हमला बोला गया है।
आप द्वारा शेयर यह वीडियो दिल्ली के सैनी एंक्लेव इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किचन सिंक में नल से दूषित काला पानी निकल रहा है। वहीं किचन मौजूद शख्स कहता नजर आ रहा है कि बीते दिनों से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शख्स वीडियो में कह रहा है कि ‘आज भी बिल्कुल काला पानी आ रहा है। शिकायत किए हुए तीन दिन हो चुके है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है।’
आम आदमी पार्टी ने कसा तंज
वीडियो शेयर करते हुए आप ने एक्स पर लिखा ‘यही पानी रेखा सरकार के मंत्रियों के घर सप्लाइ करो। ये वीडियो दिल्ली के सैनी एंक्लेव का है। दिल्ली के तमाम इलाकों से गंदे पानी के आने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं लेकिन चार इंजन सरकार सोई पड़ी है। बताइए रेखा मैडम यहां जाकर रील नहीं बनाएंगी?’
जनकपुरी में भी दूषित पानी
पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में गंदे पानी की समस्या ने कई लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। लोग बदबूदार पानी, बिगड़ती सेहत और बढ़ते खर्चों से परेशान हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले लगभग पांच महीनों से घरों में नलों से नाले जैसी बदबू वाला पानी आ रहा है। इस गंदे पानी की वजह से लोगों को पेट में इन्फेक्शन और त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं।
फरवरी में किया था परियोजनाओं का उद्घाटन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी साल फरवरी में पश्चिमी दिल्ली के टोडापुर स्थित रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान, दिल्ली जल बोर्ड की 2,100 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इन परियोजनाओं के जरिए यमुना की स्वच्छता पर जोर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सीएम ने इस दौरान कहा था कि बिना मजबूत जल प्रबंधन के हम एक आधुनिक और विकसित दिल्ली की कल्पना नहीं कर सकते। यह निवेश आने वाली पीढ़ियों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण की नींव है।
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