दिल्ली में रविवार की रात इस अक्टूबर की अब तक की सबसे ठंडी, 17.1 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान
दिल्ली में रविवार रात इस महीने की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पांचों मौसम केंद्रों में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई।
दिल्ली में मौसम अब तेजी से करवट लेने लगा है। बीते कुछ दिनों से मौसम सुहाना है। रविवार को इस महीने की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई और इस दौरान न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के सामान्य तापमान से 1.3 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। रविवार को न्यूनतम तापमान शनिवार के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को बताया कि पालम में न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। वहीं, लोधी रोड और आयानगर में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इन दोनों स्थानों पर भी सामान्य से दो डिग्री कम है।
दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान
आईएमडी के अनुसार, रिज में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।
आपको बता दें कि इस महीने दिल्ली का सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रविवार को दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकारियों ने बताया था कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.9 डिग्री कम है।
बारिश दर्ज नहीं की गई
सोमवार सुबह 8.30 बजे समाप्त हुए 24 घंटे की अवधि के दौरान दिल्ली के पांचों मौसम केंद्रों में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार सुबह आठ बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 118 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। 'समीर' ऐप के अनुसार, रविवार शाम छह बजे एक्यूआई 184 दर्ज किया गया था, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है।
सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
प्रदूषण बढ़ता चला जाता है
आपको बता दें कि दिल्ली में ठंड के दिन शुरू होने के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी बढ़ने लगती है। पराली जलाने की घटनाएं एक मुख्य वजह में से एक है। तमाम कोशिशों के बावजूद इसपर उस हद तक रोक नहीं लगाई जा सकी है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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