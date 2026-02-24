Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो ट्रैक पर छलांग लगाकर आत्महत्या, डिप्रेशन से जूझ रहा था शख्स, जांच जारी

Feb 24, 2026 12:30 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

शव को तुरंत ट्रैक से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान महाराज सिंह (45) के रूप में हुई है और वह राजस्थान के करोली का रहने वाला था। वे पुताई का काम करता है।

उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो ट्रैक पर छलांग लगाकर आत्महत्या, डिप्रेशन से जूझ रहा था शख्स, जांच जारी

उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने मंगलवार सुबह ट्रैक पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना सुबह 10 बजकर 12 मिनट की है। मेट्रो डीसीपी कुशल पाल सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि शख्स डिप्रेशन से जूझ रहा था।

डीसीपी के मुताबिक उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के कंट्रोलर से सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि एक शख्स ने उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर उतरकर आत्महत्या कर ली है। शव को तुरंत ट्रैक से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान महाराज सिंह (45) के रूप में हुई है और वह राजस्थान के करौली का रहने वाला था। वे पुताई का काम करता था।

कई साल से डिप्रेशन से जूझ रहा था

डीसीपी ने बताया कि 'जांच में पता चला है कि मृतक कई साल से डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ईलाज भी चल रहा था। मृतक ने कल यानी सोमवार को भी अस्पताल में डॉक्टरों से परामर्श लिया था। वह उत्तम नगर में रहने वाले अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली आया था।'

परिवार में कौन-कौन?

मृतक के परिवार में पत्नी, 18 साल की बेटी और 17 और 20 साल के दो बेटे हैं। शव को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेज दिया गया है। मामले में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

20 फरवरी को भी ऐसा ही मामला

इससे पहले उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार को भी चलती मेट्रो ट्रेन के सामने छलांग लगाकर एक 17 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मेट्रो कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों ने लड़के को पटरी से हटा दिया था। मृतक की पहचान अश्विनी डागर के रूप में हुई है, जो नजफगढ़ का निवासी था। 12वीं पास अश्विनी कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। जांच में सामने आया है कि वह निजी जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। बेटे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Delhi Metro Suicide

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।