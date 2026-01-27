Hindustan Hindi News
UGC के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे छात्र, बढ़ाई गई हेडक्वार्टर की सुरक्षा; क्या है मांग?

संक्षेप:

मुद्दा प्रशासन और राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। कई राज्यों में छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठन इस पर अलग-अलग राय दे रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि नए नियमों से छात्रों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होगा।

Jan 27, 2026 12:41 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
जनरल कैटिगरी के छात्रों ने मंगलवार को दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध-प्रदर्शन करने वाले हैं। छात्र हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में आईटीओ स्थित हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई है। छात्रों का कहना कि यूजीसी के नए नियमों से कॉलेज कैंपस में अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। नाराज छात्र यूजीसी से इस भेदभाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

छात्र यूजीसी के 13 जनवरी को अधिसूचित हुए नए नियमों से नाखुश हैं। नए नियम 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हाइअर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026' के तहत कॉलेज कैंपस में एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। इसके लिए स्पेशल कमेटी के गठन, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों को देखेंगी।इसके साथ ही अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो मान्यता रद्द या फिर फंड रोका जा सकता है। इन्हीं नियमों को लेकर जनरल कैटिगरी यानी सवर्ण समाज खासे खफा हैं। उनका कहना है कि इससे यूनिवर्सिटी कैंपस में नई चुनौतियां पेश हो सकती हैं।

'नए नियम बेहद सख्त'

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र आलोकित त्रिपाठी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि नए नियमों से कॉलेजों में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी क्योंकि इसका सारा बोझ छात्रों पर आ जाएगा और साथ ही छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतें होने पर बचाव के कोई विकल्प नहीं होंगे।' उन्होंने आगे कहा कि ‘नए नियम बेहद सख्त हैं। पीड़ित की परिभाषा पहले से ही तय है। कैंपस में कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। छात्रों को ऐसा महसूस होगा कि वे कैंपस में लगातार किसी की निगरानी में हैं।’

सरकार का क्या है तर्क?

बहरहाल यह मुद्दा प्रशासन और राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। कई राज्यों में छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठन इस पर अलग-अलग राय दे रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि नए नियमों से छात्रों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होगा और समान अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी।

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
