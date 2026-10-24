दिल्ली के सरकारी स्कूल में छात्रा की मौत, पानी की टंकी के पास जली हालत में मिली; शिक्षा मंत्री पहुंचे
ईस्ट दिल्ली कृष्ण नगर के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की एक छात्रा गार्ड रूम में जली हालत में मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौके पर पहुंचे
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ईस्ट दिल्ली कृष्ण नगर के सरकारी स्कूल का दौरा किया जहां कक्षा 12वीं की छात्रा गार्ड रूम में जली हालत में मिली है। सूद ने अपने दौरे के दौरान स्कूल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी मांगी। इस दौरान उपलब्ध सबूतों और मामले में चल रही जांच के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी घटना के संबंध में बात की।
घटना पर आशीष सूद ने कहा कि 'शाहदरा में 17 वर्षीय छात्रा की दुखद मृत्यु की घटना से मन अत्यंत व्यथित है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। मैंने स्कूल का दौरा कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी हासिल की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्कूल द्वारा सभी संबंधित साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं। यह अत्यंत दुःखद घटना है। जांच पूरी होने के बाद ही सभी तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे। प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, कल्याण और भावनात्मक संबल सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।'
शिक्षा मंत्री के दौरे के दौरान कृष्ण नगर के विधायक अनिल गोयल भी मौजूद थे।
पुलिस को जली हुई हालत में मिली छात्रा
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शनिवार को घटना के संबंध में पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी। इसके बाद कृष्ण नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और छात्रा को जली हुई हालत में पाया।
शुरुआती जांच के दौरान घटनास्थल और मृतक छात्रा के स्कूल बैग से कुछ सामान बरामद किया गया। घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया था।
क्या बोले फायर ऑफिसर?
फायर ऑफिसर अनूप सिंह के मुताबिक, एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची थी और आग किस वजह से लगी फिलहाल यह पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा ‘हमें सूचना मिली थी कि एक छात्रा ने स्कूल के अंदर आग लगा दी है। जब हम मौके पर पहुंचे तो स्कूल के अंदर एक छात्रा जली हालत में पानी की टंकी के पीछे पड़ी मिली। हमें उसकी असल उम्र नहीं पता मगर वह 12वीं क्लास में थी। मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची थी। अभी यह साफ नहीं कि आग लगाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था। उसे एंबुलेंस के जरिए ले जाया गया था। अस्पताल से ही इस बारे में पता चल पाएगा कि असल में हुआ क्या था।’
आपको बता दें कि पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। छात्रा की मौत किन हालातों में हुई इसकी जांच की जा रही है।
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