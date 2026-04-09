ऋषिकेश से चोरी हुए एयरपॉड्स दिल्ली के सरकारी दफ्तर में ट्रैक, सटीक लोकेशन पता होने के बावजूद महिला बेबस
महिला की पोस्ट को साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। महिला का दावा है कि उनके एयरपॉड्स उत्तराखंड के ऋषिकेश में चोरी हो गए थे। महिला ने डिवाइस की लोकेशन ट्रैक की, तो वह हैरान रह गईं।
आज के डिजिटल युग में तकनीक ने खोए या चोरी हुए कई हाई-टेक गैजेट्स को ट्रैक करना आसान बना दिया है, लेकिन क्या यह उसे वापस पाने की गारंटी देता है? एक हालिया घटना ने इस सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक महिला की पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है।
पोस्ट में महिला ने दावा किया है कि उनके चोरी हुए एयरपॉड्स (AirPods) दिल्ली में एक सरकारी दफ्तर में हैं। महिला का नाम तन्वी गायकवाड़ है और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। महिला की पोस्ट को साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। महिला का दावा है कि उनके एयरपॉड्स उत्तराखंड के ऋषिकेश में चोरी हो गए थे। महिला ने डिवाइस की लोकेशन ट्रैक की, तो वह हैरान रह गईं।
सटीक लोकेशन पता होने के बावजूद
तन्वी ने एक्स पोस्ट में लिखा 'ऋषिकेश में मेरे एयरपॉड्स (Airpods) चोरी हो गए और 'Find My' ऐप में दिख रहा है कि वे अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल वे दिल्ली में ‘कर्मचारी चयन आयोग’ (एसएससी) मुख्यालय के अंदर किसी के द्वारा लगातार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सटीक लोकेशन पता होने के बावजूद मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूं। और यह सोचकर ही अजीब लग रहा है कि इन्हें किसी ऐसे शख्स ने चुराया है जो एसएससी मुख्यालय में बैठा है और जिसके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी है। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है?'
यूजर्स ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
तन्वी की पोस्ट पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि आज हमारे पास खोए या चोरी हुई चीजें ढूंढने की तकनीक तो बहुत एडवांस है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वहीं कई लोगों ने पुलिस और अधिकारियों को टैग करने और उन्हें चिट्ठी लिखने की सलाह दी ताकि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो सके। यूजर्स का कहना है कि यह विडंबना ही है कि जहां से देश के युवाओं का भविष्य तय होता है, उसी कार्यालय के अंदर चोरी का सामान इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि महिला की पोस्ट पर अबतक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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