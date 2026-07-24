गर्दन, आंख मुंह के अंदर टांके… CJP के संसद मार्च में घायल हुए ईरशाद ने बताई खौफनाक दास्तान
कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई में कई लोग बुरी तरह घायल हुए जिनमें से एक शख्स जबलपुर निवासी ईरशाद मंसूरी भी हैं। मार्च के दौरान उनके साथ क्या हुआ था इसकी जानकारी दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बर्बर पुलिस कार्रवाई के बाद अब पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा तेज है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन से हमले किए गए। इस बीच मार्च के दौरान घायल हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी ईरशाद मंसूरी चार दिन बाद दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं।
अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल अन्य प्रदर्शनकारियों की तरह उस दिन उनके साथ क्या हुआ था यह अबतक दबा हुआ था क्योंकि अस्पताल के जिस वार्ड में उन्हें रखा गया था वहां लोगों का आना-जाना सीमित था। हालांकि ईरशाद के माथे, गाल और नाक पर काले रंग के छोटे-छोटे पपड़ीदार निशान मौजूद हैं जो कि उनपर हुए हमले की बर्बरता को बयां कर रहे हैं।
'सर प्लीज रुकिए हम कोई आतंकवादी नहीं'
20 जुलाई के दिन को याद करते हुए ईरशाद मंसूरी ने बताया कि संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोका तो झड़पें शरू हो गईं। मैं इनर सर्कल पहुंचा था कि पुलिस ने हम सभी प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने अपने हाथ ऊपर उठाए और उनसे कहा सर प्लीज रुकिए हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस दौरान मैं हाथ ऊपर करके खड़ा ही था और तभी अचानक मेरे चेहरे पर कोई चीज लगी।'
कहां-कहां लगीं गंभीर चोटें?
बीएससी और एमबीए की पढ़ाई कर गुरुग्राम में नौकरी कर रहे ईरशाद ने आगे कहा ‘वो चीज मेरी बाईं भौंह पर लगी और फिर कई टुकड़ों टूट गई। टुकड़े मेरे चेहरे के अलग-अलग हिस्सों में जा धंसे। एक टुकड़ा तो मेरी ठुड्डी पर भी जा धंसा।’
तुरंत अस्पताल ले जाया गया
साथी प्रदर्शनकारी 25 वर्षीय ईरशाद मंसूरी को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने सबसे पहले स्कैन किया और फिर खून के बहाव को रोका। मंसूर ने बताया कि तीन पैलेट उनके शरीर के बेहद संवेदनशील जगहों पर खतरनाक तरीके से फंसे हुए हैं। पहला पैलेट गर्दन की एक मुख्य नस और रक्त वाहिका के पास तो दूसरा बाईं आंख की मूवमेंट को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी के पास जबकि तीसरा नाक के पास की कैविटी में। डाक्टरों ने मुझे तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी। रात में हालत में थोड़ा सुधार होने के बाद अगले दिन ऑपरेशन कर दिया गया।
अभी भी टांके लगे हुए हैं
एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहे ईरशाद ने कहा 'मेरे चेहरे और गर्दन से पैलेट निकाली गईं। मेरी गर्दन, आंखे के अंदर और मुंह के अंदर अभी भी टांके हैं। मैं ठीक से देख पा रहां हूं लेकिन सर्जरी के वजह से आंख अभी भी लाल ही है।
इकलौते नहीं जिन्हें गंभीर चोटें आईं
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को को खारिज किया है कि मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मियों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले ईरशाद मंसूरी इकलौते नहीं हैं।
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