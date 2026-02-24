Hindustan Hindi News
दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, हवा में फेल हुआ इंजन; बाल-बाल बचे 150 यात्री

Feb 24, 2026 10:54 am IST
उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण लेह जाने के बजाय दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, हवा में फेल हुआ इंजन; बाल-बाल बचे 150 यात्री

दिल्ली से लेह जा रहे स्पाइस जेट के एक विमान (बोइंग 737) की मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण लेह जाने के बजाय दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में लगभग 150 यात्री सवार थे। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि, इंजन नंबर 2 फेल होने के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के बाद यात्रियों के लिए यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की उम्मीद है।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से लेह जा रहे विमान को वापस बुलाना पड़ा। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कॉकपिट में फायर वार्निंग का कोई संकेत नहीं मिला।

लैंडिंग के बाद यात्रियों के लिए यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की उम्मीद है।

क्रू मेंबर्स को तकनीकी खराबी का पता चला

बताया जा रहा है कि फ्लाइट SG121 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकली थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रू मेंबर्स को तकनीकी खराबी का पता चला। सावधानी बरतते हुए पायलटों ने प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला लिया। प्लेन की पूरे प्रोटोकॉल के साथ लैंडिंग करवाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ मेडिकल टीम और फायर सर्विस भी वहां मौजूद है।

आपको बता दें कि इससे पहले असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइन के एक प्लेन में 14 फरवरी को बम होने की धमकी मिली थी जिसके बाद प्लेन की तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी।

वहीं बीते साल 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो के एक प्लेन में बम की धमकी के बाद मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। प्लेन में बम की चेतावनी की धमकी ई-मेल से मिली थी जो कि बाद में फर्जी पाई गई थी। वहीं बीते साल ही 12 नवंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुंबई से वाराणसी जा रहे प्लेन के टॉयलेट में कागज पर 'बम' लिखा मिलने के बाद वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी।

