सौरव दास और रांका को कल तक रिहा नहीं किया तो… कपिल सिब्बल की सलाह पर क्या करने जा रही CJP?
जेल में बंद सौरव दास और आशुतोष रांका की अगर कल तक रिहाई नहीं होती है तो सीजेपी ने कहा है कि उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो कि जानबूझकर रिहाई में देरी के लिए जिम्मेदार होंगे।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक और प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल में बंद हैं। दास और रांका को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के बाद गिरफ्तार किया गया था। सीजेपी की ओर से अब बताया गया है कि दोनों नेताओं की रिहाई के लिए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से सलाह ली गई है।
अगर दोनों को रिहा नहीं किया जाता है संगठन की ओर से आगे का प्लान भी तैयार है। सीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी गई है। सीजेपी ने एक्स पोस्ट में बताया है कि 'हमने कपिल सिब्बल से सलाह ली है। अगर आशुतोष रांका और सौरव दास को कल तक रिहा नहीं किया गया तो, तो हम उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने जानबूझकर उन्हें गैर-कानूनी तरीके से बंद रखा है, खासकर तब जब उन्होंने न तो कोई क्राइम किया है और न ही उनपर कोई आरोप लगाए गए हैं।'
सीजेपी की ओर से आगे कहा गया है कि ‘वे जेल में रहें इसके लिए जानबझूकर ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे देरी हो। इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों से पूरी जवाबदेही ली जाएगी।’
13 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए दास और रांका
आपको बता दें कि दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज गया। दोनों को पुलिसकर्मियों के काम में कथित तौर पर बाधा डालने, शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड का कथित उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में अनधिकृत घुसकर तिरंगा लहराने के वजह से हिरासत में लिया गया था। दास और रांका ने ऐसा तब किया है जब गृह मंत्रालय ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से डिनोटिफाई कर दिया था।
अभिजी दीपके गिरफ्तारी को कह चुक अवैध
इस बीच सीजेपी की लीगल अफेयर हेड रतना सिंह ने शनिवार शाम अपनी एक्स पोस्ट में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दास और रांका को भी कल तक रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके दास और रांका की गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर अवैध करार दे चुके हैं। दास और रांका को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने से रोकने के विरोध में दीपके ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च का ऐलान किया था। हालांकि दीपके जब घर से निकले ही थे तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद शनिवार शाम शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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