सोनम वांगचुक ने किया हाउस अरेस्ट का दावा, इधर अभिजीत दीपके ने जता दी बड़ी आशंका; बोले- 2029 तक…
सामाजिक कार्यकर्ता और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने खुद को हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा किया है। इसपर अभिजीत दीपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सरकार की मनमानी करार दिया है।
सामाजिक कार्यकर्ता और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात एक्स पर एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर सोनम वांगचुक के वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि 'ऐसा लगता है कि 2029 से पहले ये सरकार सभी को नजरबंद कर देगी, हिरासत में लेगी या फिर गिरफ्तार कर लेगी। या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा देगी।'
सीजेपी फाउंडर ने आगे कहा ‘सोनम वांगचुक के साथ हूं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इस मनमानी के खिलाफ देश को जगाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी।’
सोनम वांगुचक ने वीडियो में क्या कहा?
सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उनके घर के बाहर हथियारों के साथ दर्जनों पुलिसकर्मी तैनात हैं। वांगचुक ने वीडियो में दावा करते हुए कहा ‘दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे हाउस अरेस्ट में रखा गया है। अपने इंस्टीट्यूट में और घर के बाहर दर्जनों 20-25 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल और बहुत सारे गाड़ियां तंबू लगाए गए हैं। मैं आपको रात का नजारा अभी का दिखाता हूं। और दिन में घर के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में हर तरफ सिपाही बंदूक लिए पहरा दे रहे थे। ये सब हुआ कल रात को। पहले बताऊं की आप लोगों को याद होगा कि हमने कल दिन में एक बयान दिया था जिसमें लद्दाख में जो काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं सर्दियों में दिसंबर में जबकि आधे लोग यहां नहीं रहेंगे वो लोगों को मंजूर नहीं है। और ये जो काउंसिल हैं बिल्कुल शक्तिहीन हैं। इसी तरह जो यहां पर पिछले साल 24 सितंबर को शहीद हुए जिसका कि जांच आयोग का रिपोर्ट नहीं आया है उसे वो दबाए रखना चाहते हैं। और हमने उसकी मांग की थी और कल ही रात को जब हम एक धरने की तैयारी कर रहे थे अन्य साथियों के साथ लगभग 8 बजे जब हम थोड़ा आराम कर रहे थे तो 8-10 लोग एक पुलिस ऑफिसर के साथ जो बाकी पुलिसमैन होंगे मगर न उनकी वर्दी थी न नाम प्लेट बल्कि वे सिविलियन कपड़ों में मुंह पर मास्क लगाए हुए हूडीज पहनकर गुंडे ज्यादा दिख रहे थे।’
और क्या बोले वांगचुक
उन्होंने आगे कहा ‘मैंने उन्हें साफ कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। तो वो मुझे उठाकर लाए हमारे इंस्टीट्यूट में जहां हमारा घर है। और यहां फिर तब से मैं इस घर में नजरबंद हूं। हर तरफ पहरा है। हालांकि अखबारों में यह कहा जा रहा है कि उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है। मगर इतने सारे पुलिसकर्मियों को मतलब है कि मैं कहीं नहीं जा सकता हूं। नजरबंद हूं हाउस अरेस्ट में हूं। और इसी बात पर हमने अपील की है मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम जा रहे हैं चैलेंज करने के लिए कि बेवजह किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। बिना अरेस्ट का नाम लिए वो भी। तो ये मनमानी गुंडा राज है जिसके बारे में हम आवाज उठाना चाहते हैं। बल्कि जो धरना यहां होने वाला था। बहुत ही सफलता से लद्दाख में हुआ, कल से और होते रहेंगे। और जब तक की हमारी मांगें पूरी नहीं हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इस संघर्ष में हमारे साथ होंगे।’
होने वाले हैं चुनाव
आपको बता दें कि आठ लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के चुनावों से पहले, लद्दाख में 21 नवंबर को नगर पालिका और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। कड़ाके की ठंड और बड़े पैमाने पर होने वाले मौसमी प्रवासन का हवाला देते हुए वांगचुक, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेताओं ने चार दिसंबर को होने वाले पर्वतीय परिषद चुनावों का विरोध किया था।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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