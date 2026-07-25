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अस्पताल के फर्श पर ही लेट गए थे सोनम वांगचुक, बोले- पूरे देश को भी पता लगे; क्या मामला?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल के फर्श पर ही लेट गए। इस दौरान उनकी पत्नी भी बुरी तरह भड़क गईं। वांगचुक ने कहा कि पूरे देश को भी यह पता लगना चाहिए।

Sonam Wangchuk
सफदरजंग से निकलते समय सोनम वांगचुक की सुरक्षाकर्मियों से हुई थी बहस।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके अनशन के 21वें दिन जंतर-मंतर से जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि कोर्ट के कहने के बाद उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।

इस बीच सोनम वांगचुक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वे अस्पताल में मौजूद पुलिसकर्मी और मैनेजमेंट से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यही नहीं इस दौरान वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी बुरी तरह से भड़क गईं। वहीं अस्पताल मैनेजमेंट का कहना है कि वांगचुक की तीखी बहस तब हुई जब वे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती होने जा रहे थे।

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सोनम वांगचुक की जमकर हुई बहस

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप उस वीडियो का हिस्सा है जिसे सोनम वांगचुक ने खुद शुक्रवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब पर शेयर किया है। वीडियो में वे सुरक्षाकर्मियों से बहस करते और उनपर भूख हड़ताल के दौरान जबरन परेशान करने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से भी अपनी भूख हड़तला को जारी रखा था यहां तक निजी अस्पताल में भी इस क्रम को जारी रखा था।

वायरल वीडियो में वांगचुक सुरक्षकर्मियों से कहते नजर आ रहे हैं कि 'मुझे गिरफ्तार करिए। मुझे कुछ होता है तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। आप सभी मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। मैं अस्पताल से जा रहा हूं। प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं जा रहा हूं। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप मुझे रोक लीजिए, पूरे देश को भी तो पता लगना चाहिए।'

पत्नी भी बुरी तरह भड़कीं

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी उनके साथ हैं। वे भी इस दौरान पुलिस पर भड़कती नजर आईं। उन्होंने कहा कि आपलोग मजबूरी समझने की जगह बदतमीजी कर रहे हैं।

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फर्श पर ही लेट गए थे वांगचुक

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब सोनम वांगचुक को ज्यादा ही परेशान किया जाने लगा तो वे विरोध जताने के लिए अस्पताल के फर्श पर ही लेट गए। इस दौरान जब उनके साथ मौजूद उनका एक साथी इस पूरे घटनाक्रम को कैमरा में कैद कर रहा था तो वांगचुक उनसे कहा 'तस्वीरें लीजिए देखते हैं कौन तुम्हारा फोन छीनता है।' हालांकि वीडियो को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वांगचुक के इतना कहते ही उनके समर्थक से फोन ले लिया गया था।

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क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने बताया कि वे कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें रोक रहे थे। अस्पताल ने कहा है कि वायरल वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया था जब कोर्ट की ओर से मैनेजमेंट को आदेश रिसीव नहीं हुआ था।

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