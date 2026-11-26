'किसी को 27 साल के युवा से जलन हो रही', सौरभ दास को एयरपोर्ट पर रोकने पर अभिजीत दीपके का तंज
अभिजीत दीपके ने सौरभ दास को एयरपोर्ट पर रोके जाने पर तीखा तंज कसा है। दीपके ने कहा है कि किसी को 27 साल के युवा से जलन हो रही रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार को उनके सहयोगी सौरभ दास से 'जलन' है। सौरभा दास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए अभिजीत दीपके ने गुरुवार को रिपोर्ट्स संग बातचीत में यह बयान दिया। अभिजीत दीपके ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब सौरभ दास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाने से कथित तौर पर रोक दिया गया। वहां उन्हें 'कॉकरोच आंदोलन' पर बोलने के लिए बुलाया गया था।
दीपके ने बताया कि मेरे सहयोग सौरभ दास और आशुतोष रांका को लंदन बुलाया गया था। हालांकि उन्होंने तय किया की सौरभ दास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगे जबकि रांका महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ‘हमने तय किया था कि आशुतोष रांका और मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे क्योंकि राज्य सूखे की चपेट में है। इसके साथ ही हमने यह भी फैसला लिया था कि सौरभा दास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड जाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें रोक दिया गया।’
दीपके बोले 27 साल के लड़के से 'जलन'
सीजेपी फाउंडर ने कहा कि ‘मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई ऐसा है जिसे लगता है कि सिर्फ उन्हें ही विदेश दौरे पर जाने का हक है। मुझे लगता है कि शायद उन्हें इस बात से जलन हुई कि कैसे सिर्फ 27 साल के लड़के को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है।’
केंद्र सरकार ने बताई रोके जाने की वजह
आपको बता दें कि सौरभ दास के पासपोर्ट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि सौरभ दास के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है और इसी वजह से उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि सौरभ दास को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है जिसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
सौरभ दास ने दायर की है याचिका
मालूम हो कि सौरभ दास ने ही लंदन जाने से रोके जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। कोर्ट में उन्हीं की याचिका पर सुनवाई की गई। सौरभ ने याचिका में उन्हें रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है। विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग के मुताबिक, सौरभ दास के पासपोर्ट में जन्म स्थान को लेकर गड़बड़ियां हैं और उन्हें इसी पर जवाब देने के लिए कहा गया है।
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