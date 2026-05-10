सोया चाप वाला निकला शातिर हथियार तस्कर, 3 केस पहले से दर्ज; ऐसे हुआ 'गेम ओवर'
इस पूरे मामले का खुलासा एक नाबालिग की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुआ। दिल्ली पुलिस ने जब नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध पिस्टल के साथ तस्वीरों को देखा, तो तुरंत जांच शुरू कर दी।
देश की राजधानी में अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। द्वारका इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने एक 27 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से तो सोया चाप का स्टॉल लगाता है, लेकिन साथ ही अवैध हथियारों की तस्करी के काले धंधा में लिप्त पाया गया।
शख्स को अवैध तरीके से सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान नवीन के रूप में हुई है और उसकी उम्र 27 वर्ष है। वह द्वारका में एक मॉल के पास ही सोया चाप का स्टॉल लगाता है। पुलिस ने जांच में पाया कि चाप विक्रेता हथियार रखता ही नहीं बल्कि उन्हें सप्लाई भी करता है।
नाबालिग की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धर पकड़
पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले का खुलासा एक नाबालिग की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुआ। दिल्ली पुलिस ने जब नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध पिस्टल के साथ तस्वीरों को देखा, तो तुरंत जांच शुरू कर दी।
नाबालिग ने सोशल मीडिया पर डालीं तस्वीरें
अधिकारियों को सूचना मिली थी की गोविंदपुरी इलाके में रहने वाले एक नाबालिग ने अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड की हुई हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने जब उस नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने खुलासा किया कि मोबाइल में दिखने वाली पिस्टल उसकी नहीं है, बल्कि उसके एक परिचित नवीन की है। नाबालिग से मिले इनपुट के आधार पर द्वारका पुलिस की एक टीम गठित की गई।
अधिकारी ने बताया कि ‘जांच के दौरान, नाबालिग के फोन से ऐसी ही तस्वीरें मिलीं जिनमें वह अवैध हथियार के साथ पोज देता नजर आ रहा था। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि हथियार उसके एक परिचित का था और नवीन ने ही उसे मुहैया कराया था।’
आरोपी की दुकान पर तलाशी अभियान चलाया
पुलिस ने सूचना के आधार पर 8 और 9 मई की दरमियानी रात को नवीन की दुकान पर तलाशी अभियान चलाया और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि नवीन के कहने पर एक अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और उसकी मैगजीन में भरी तीन जिंदा कारतूस बरामद की गईं। पूछताछ के दौरान आरोपी नवीन ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं।
पुलिस ने बताया कि नवीन ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह कथित तौर पर उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार मंगवाता था और उन्हें दिल्ली में लोगों को सप्लाई करता था। पुलिस ने यह भी बताया कि हत्या के प्रयास समेत तीन आपराधिक मामलों में भी आरोपी का नाम दर्ज है।
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