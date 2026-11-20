दिल्लीवासियों को प्रदूषण से हल्की राहत, अगले कुछ दिन कैसा रहेगा AQI? सुबह के समय बढ़ेगी परेशानी
दिल्ली में एयर क्वालिटी में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। वहीं मौसम की सबसे सर्द सुबह भी दर्ज की गई है।
दिल्ली की एयर क्वालिटी में शुक्रवार को मामूली सुधार दर्ज किया गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 10 अंक कम होकर 270 पर पहुंच गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। एक मौसम विशेषज्ञ ने यह कहा। राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द सुबह भी दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
शुक्रवार शाम चार बजे तक आंकड़े दर्ज करने वाले 57 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 38 में एयर क्वालिटी 'खराब', 15 में 'बहुत खराब' और चार में 'मध्यम' श्रेणी में रही। सिरी फोर्ट में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 354 रहा।
क्या हैं एक्यूाआई के मानक?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
'प्रदूषण के सबसे खराब दिन अब बीत चुके'
मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के सबसे खराब दिन अब बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दोपहर के समय एयर क्वालिटी का स्तर अब मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु की तुलना में मामूली ही अधिक है।
वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में शनिवार को एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान है, जबकि रविवार को इसके बिगड़कर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद अगले छह दिनों तक एयर क्वालिटी 'खराब' से 'बेहद खराब' श्रेणी में रह सकती है।
दिल्ली में शुक्रवार कैसा था मौसम?
मौसम की बात करें तो सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 1.8 डिग्री कम 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द सुबह रही।
पालम में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, लोधी रोड में यह सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रिज में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आयानगर में यह सामान्य से 2.2 डिग्री कम 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, पालम में यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रिज और आयानगर में अधिकतम तापमान क्रमशः 27.7 और 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों स्थानों पर यह सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक रहा।
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