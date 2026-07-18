'सर क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं'… दीपके के सवाल पर सोनम वांगचुक का जवाब; VIDEO
सोनम वांगचुक को उनके अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस जबरन अस्पताल ले गई। इस बीच CJP ने अनशन के 20वें दिन का वीडियो शेयर किया है जिसमें वांगचुक अस्पताल के सवाल पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन अस्पताल ले गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर वांगचुक के अनशन के 20वें दिन (शुक्रवार 18 जुलाई) का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अभिजीत दीपके खुद सोनम से यह सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या वे अस्पताल जाना चाहते हैं?
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों की एक टीम को सोनम वांगचुक का रेगुलर चेकअप करने के लिए कहा गया था क्योंकि लगातार जारी अनशन के वजह से उनका वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो चुका था। वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टरों की एक टीम मंच पर मौजूद है और सोनम वांगचुक का चेकअप कर रही है।
दीपके ने तुरंत पूछा सवाल
इस दौरान दीपके खुद सोनम वांगचुक से पूछते हैं कि 'सर क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं?' इसपर सोनम वांगचुक कहते हैं कि 'वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यह कोई बीमारी और डिसऑर्डर नहीं बल्कि मेरे खुद का चुना हुआ रास्ता है।'
वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दीपके इस दौरान डॉक्टरों की टीम से ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप पर जरूर दबाव होगा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं इसमें राजनीति मत लाइए। हमने आज सुबह ही चेकअप करवाया।'
दीपके ने शुरू किया अनशन
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने के बाद दीपके ने एलान किया है कि अब वे खुद अनशन शुरू कर रहे हैं। हालांकि दीपके को माइग्रेन की शिकायत है। ऐसे में देखना होगा कि सोनम वांगचुक की तरह वे भी कई दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं या नहीं।
दीपके ने लगाया मारपीट का आरोप
दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की है और मुझे हिरासत में ले लिया है। वहीं एक अन्य पोस्ट में कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर रही है और वांगचुक को जबरन वहां से ले जा रही है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने का भी एलान कर चुकी है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और इस विवाद के कारण कथित तौर पर कुछ छात्रों की मौत के विरोध में अनशन पर बैठे थे। वहीं सोनम के परिवार का कहना है कि उनकी इजाजत के बिना ईलाज शुरू न किया जाए।
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