दिल्ली-NCR में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट, 4 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम? IMD का ताजा अपडेट
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कल यानी 30 अक्टूबर को बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना है।
भारतय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही करवा चौथ पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है जिससे चांद दिखने में दिक्कत हो सकती है।
आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, दोपहर लगभग 3 बजकर 40 मिनट तक उत्तर दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि सेंट्रल दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली और दक्षिण-पूर्व दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुग्राम के लिए शाम 6 बजे तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में कल यानी 30 अक्टूबर को बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। 31 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
1 नवंबर को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। 2, 3 और 4 नवंबर को भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 2 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 3 नवंबर को भी न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 4 नवंबर को न्यूनतम और अधिकतम तापमान के इतने ही बने रहने की संभावना है।
करवा चौथ पर पड़ सकता है असर
करवा चौथ पर खराब मौसम का असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत रखने वाली महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं और चांद को देखने के बाद ही व्रत को खत्म करती हैं। ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाओं की चिंता बढ़ गई हैं।
मौसम विशेषज्ञ ने क्या-क्या बताया?
मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने कहा है कि लगातार बारिश और आसमान में बादल छाए रहने के वजह से शाम को चांद दिखने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों को लेकर दहिया ने कहा है कि खराब मौसम के वजह से करवा चौथ व्रत पर असर पड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में आसामान में बादल छाए रहने के वजह से रात में चांद दिखने की उम्मीद नहीं, इसलिए उसी हिसाब से अपनी अपनी तैयारी रखें।
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