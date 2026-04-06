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दिल्ली में दो युवकों ने मकान में लगाई आग, CCTV में कैद हुई करतूत; FIR दर्ज

Apr 06, 2026 11:50 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आग लगने के बाद मकान को कितना नुकसान हुआ यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मकान के आगे एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है जो कि आग की चपेट में आने से बच गई।

दिल्ली में दो युवकों ने मकान में लगाई आग, CCTV में कैद हुई करतूत; FIR दर्ज

दिल्ली के आदर्श नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो अज्ञात युवकों ने एक मकान पर आग लगाने की कोशिश की। घटना का वीडियो पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो अज्ञात युवक सुनसान गली में एक घर के बाहर खड़े हैं। इस दौरान वे मकान पर ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं और घर को आग के हवाले कर देते हैं। जैसे ही आग लगती है दोनों वहां से भाग जाते हैं।

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आग लगने के बाद मकान को कितना नुकसान हुआ यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मकान के आगे एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है जो कि आग की चपेट में आने से बच गई।

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एफआईआर दर्ज कर ली गई है

वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन युवकों का मकसद क्या था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह किसी पुरानी रंजिश का परिणाम है या फिर इलाके में डर पैदा करने के लिए की गई कोई शरारत।

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सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े

पुलिस आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों के बारे में पता लगाया जा सके। बहरहाल आदर्श नगर जैसे भीड़भाड़ वाले और रिहायशी इलाके में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है।

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