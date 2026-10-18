‘जिन्होंने जिन्ना की कब्र पर मत्था टेका’…; AAP सांसद संजय सिंह ने भाजपा को बताया पाकिस्तान परस्त
भाजपा राजस्थआन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के 'पाकिस्तान के समर्थन' वाले बयान पर आप सासंद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा बांग्लादेश और पाकिस्तान परस्त है।
राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान के जिक्र वाले बयान पर आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा पाकिस्तान और बांग्लादेश परस्त और सवाल दूसरों पर उठाती है।
संजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है मगर अब लोगों को यह असलियत पता चल चुकी है। आप सांसद ने कहा ‘एक बात को समझना पड़ेगा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश अब सफल नहीं होगी। क्योंकि इनका चाल, चरित्र और चेहरा लोग देख चुके हैं। कौन है भारतीय जनता पार्टी? ये वो है जिसके एक नेता मदन राठौड़ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो सारे भाजपाई हाफ पैंट पहनकर डंडा लेकर पाकिस्तान का साथ देने जाएंगे। ये इनकी पाकिस्तान परस्ती है।’
जिन्ना से लेकर शेख हसीना तक का नाम ले घेरा
संजय सिंह ने आगे कहा ‘ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की कब्र पर मत्था टेका। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ (पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री) को बुलाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईएसआई को पठानकोट में बुलाकर हमारे शहीदों की जांच करवाई। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के 50 साल आजादी के पूरे हुए थे तो नरेंद्र मोदी वहां गए और कहने लगे, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। मैं तो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल में गया था। शेख हसीना (बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री) को हिंदस्तान में संरक्षण देकर किसने रखा है? तो बांग्लादेश परस्त तुम, पाकिस्तान परस्त तुम और सवाल दूसरे लोगों पर उठाते हो।’
मदन राठौड़ ने क्या बयान दिया जिसपर मच गया बवाल?
जयपुर में हाल में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता मदन राठौड़ ने कथित तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पड़ोसी होने के नाते हम पाकिस्तान का साथ देंगे। हालांकि इतने कहने के तुरंत बाद उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं। हालांकि मदन राठौड़ ने उनके बयान का वीडियो वायरल होने और आलोचना के बाद कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर कर पेश किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा अध्यक्ष के साथ-साथ मदन राठौड़ राज्यसभा के सांसद भी हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग