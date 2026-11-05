'एक भी गवाह की गवाही नहीं हुई'; दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत
शरजील इमाम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शरजील ने जमानत के लिए तर्क दिया है कि मामले में अभी तक एक भी गवाह की गवाही नहीं हुई है।
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में शरजील को जमानत देने से इनकार किया था। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें 'गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, शरजील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहते हुए खटखटाया है कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष एक भी गवाह की गवाही नहीं करवा सका है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाई गई एक साल की अवधि भी खत्म होने की कगार पर है।
इसी साल 5 जनवरी को शरजील इमाम को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने जमानत देने से इनकार किया था। हालांकि कोर्ट ने तब मामले में अन्य पांच आरोपियों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने तब गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, शिफा उर्फ रहमान, शहदाब अहमद और मोहम्मद सलीम को जमानत दे दी थी। बेंच ने कथित दंगा मामले की साजिश में शरजील को वैचारिक सूत्रधार बताया था।
कोर्ट ने जमानत अपील पर एक साल की रोक लगाई थी
कोर्ट ने जमानत के लिए अपील (याचिका दायर) करने पर एक साल की रोक लगाई थी और कहा था कि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश के पारित होने के एक साल बाद (जो भी पहले हो) कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम के अलावा यह शर्त उमर खालिद पर भी लागू हैं। दिल्ली पुलिस दोनों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कह चुकी है कि दोनों दंगों के ‘मुख्य साजिशकर्ता’ हैं।
याचिका में शरजील ने क्या तर्क दिया?
शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा है कि बतौर विराचधीन कैदी 6 साल 9 महीने जेल में रहने के बावजूद अभियोजन पक्ष अबतक एक भी संरक्षित गवाह की गवाही नहीं करवा सका है। कुल 18 आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है जिसमें 900 गवाहों को भी शामिल किया गया है जिसमें 47 संरक्षित गवाह हैं।
दंगों में 53 लोगों की हुई थी मौत
आपको बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में दंग हुए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। यह दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़के थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 18 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें से कई को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
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