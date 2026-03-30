दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, 10 दिन की पैरोल खत्म होते ही लौटे
शरजील उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा सीएएएनआरसी के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद सोमवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 9 मार्च को शरजील इमाम को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए कई शर्तों के साथ 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
शरजील ने बीमार मां से मिलने और 25 मार्च को अपने छोटे भाई भाई मुज्जम्मिल इमाम की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उसने 15 मार्च से 26 अप्रैल तक छह हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी, अदालत ने केवल 10 दिनों की ही जमानत मंजूर की थी। उसे 20 से 30 मार्च तक पैरोल मिली थी। इस दौरान शरजील ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया।
पैतृक गांव से दिल्ली रवाना हुआ था
शरजील परिजनों से विदाई लेकर सुबह अपने पैतृक गांव काको (जिला जहानाबाद) से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। सरेंडर के वक्त जेल के बाहर उसके साथ परिवार का एक सदस्य भी था जो उन्हें गेट तक छोड़ने आया। इस दौरान उस शख्स ने बताया कि ‘निचली अदालत से शकील को पैरोल दी गई थी और हमें शाम से पहले सरेंडर करना था। हमने कोर्ट के कानून को मानते हुए जिसके अंतर्गत हमें पैरोल दी गई थी हम उसके मानते हुए शाम से पहले सरेंडर कर दिया है।’
दंगे में 53 लोग मारे गए थे
आपको बता दें कि शरजील उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं
शरजील के अलावा आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद उन लोगों में शामिल हैं, जिन पर दंगों को भड़काने की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इमाम बीते पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं।
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