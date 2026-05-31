दिल्ली के इस इलाके में सुबह से जारी बुलडोजर एक्शन, गिराए जा रहे मकान; बिजली काटी और भारी फोर्स तैनात
पुलिस ने एहतियात के तौर पर शालीमार बाग गांव के जाने आने जाने की तरफ दोनों तरफ के रास्तों पर भारी पुलिस वेरीफिकेशनकी गई। बुलडोजर एक्शन सुबह करीब चार बजे शुरू हुआ और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तथा अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए।
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में रविवार को सड़क किनारे अतिक्रमण पर सख्त एक्शन लिया गया। इस दौरान शालीमार बाग गांव में 20 से ज्यादा बुलडोजर और कई सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों की तैनाती के बीच अवैध इमारत को प्रशासन ने तोड़फोड़ कर गिराया। प्रभावित लोगों को 30 मई तक मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था।
इस दौरान पुलिस ने एहतियात के तौर पर शालीमार बाग गांव के जाने आने जाने की तरफ दोनों तरफ के रास्तों पर भारी पुलिस वेरीफिकेशनकी गई। बुलडोजर एक्शन सुबह करीब चार बजे शुरू हुआ और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तथा अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए। डीसीपी नॉर्थ-वेस्ट आकांक्षा यादव के मुताबिक सुरक्षाबलों की दस कंपनियां इलाके में तैनात की गई हैं, जिनमें आरएफएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल हैं। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी भी की गई।
सिपाहियों की तैनाती दिन भर रही
लगभग दो हजार पुलिस और सुरक्षा बल के सिपाहियों की तैनाती दिन भर रही ताकि किसी भी तरह के बवाल की स्थिति से निपटा जा सके। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने इलाके में गश्त भी लगाई और लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण, अफवाह, भ्रामक संदेश या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करने की अपील भी की गई।
लगभग 150 ढांचों के खिलाफ की जा रही है
सुबह से शुरू हुई कार्रवाई अभी भी जारी है और और पुलिस ने शनिवार वाड़ा गांव की विभिन्न गलियों में बैरिकेड भी लगा रखे हैं। प्रशासन द्वारा शालीमार बाग गांव के आगे के हिस्से के मकान की बिजली काट दी गई। आपको बता दें कि ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए लगभग 150 ढांचों के खिलाफ की जा रही है।
सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी
आपको बता दें कि प्रभावित लोगों ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी, मगर उन्हें राहत नहीं मिली। कई महिलाओं ने तो धरना प्रदर्शन भी किया था। राहत न मिलने के बाद नोटिस चस्पा किए गए और अब डेडलाइन खत्म होने के अगले ही दिन प्रशासन का पीला पंजा इलाके में पहुंच गया। प्रशासन का कहना है कि धवस्तीकरण की इस कार्रवाई सार्वजनिक हित में है और इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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