देशभर के विद्धान ने नामवर सिंह के अवदान को याद किया

नई दिल्ली। हिंदी आलोचना के शीर्ष नामवर सिंह के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर हिंदू कॉलेज में 27–28 जनवरी को राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। कुल आठ सत्रों में आयोजित संगोष्ठी में देशभर के विद्धान और शोधकर्ताओं ने नामवर सिंह के अवदान, समीक्षा दृष्टि, स्थापना एवं कृतियों पर विविध पक्षों से विचार रखे। उद्घाटन वक्तव्य सुप्रसिद्ध कवि अरुण कमल ने दिया। उन्होंने नामवर सिंह के ज्ञानात्मक आधार के विविध स्रोतों एवं साहित्य बोध को विस्तार देने वाला आलोचक बताया।

संगोष्ठी के पहले दिन प्रो. गोपेश्वर सिंह, प्रो. सुधीर रंजन सिंह (भोपाल), आशीष त्रिपाठी (वाराणसी), शंभु गुप्त (वर्धा ) ने आलोचना के सौंदर्यशास्त्र एवं कविता-कहानी पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद दूसरे दिन बीसवीं सदी की वैचारिकी और नामवर सिंह पर संजीव कुमार(दिल्ली) वैभव सिंह (चंडीगढ़ ) और प्रो. रामेश्वर राय (दिल्ली) ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने नामवर सिंह की प्रतिबद्धता और उदारता के परस्पर संबंध और विरोधी तत्वों को सामने रखते हुए उनसे सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया । शिक्षक, संपादक और अन्वेषक के रूप में नामवर सिंह को प्रो. सुमन केसरी, मधुप कुमार, प्रो. अनिल राय, प्रो. महेंद्र पाल शर्मा ने याद किया। गोष्ठी में अध्यापक और आलोचक नामवर सिंह को याद करते हुए भावुक क्षण भी आए ।