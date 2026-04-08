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इग्नू दीक्षांत समारोह में सौनंद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित

Apr 08, 2026 08:14 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में 39वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कई लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया…

इग्नू दीक्षांत समारोह में सौनंद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में 39वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कई लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस दौरान शोध का विषय महाराष्ट्र के चुनिंदा जिलों में साझा सेवा केंद्रों का मूल्यांकन था। महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) पर शोध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं इग्नू की कुलपति उमा कांजीलाल ने सौनंद को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉ. प्रदीप कुमार और प्रो. नेहल अहमद फारूकी के मार्गदर्शन में शोध कार्य संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू उपस्थित रहे।

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