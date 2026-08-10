‘संघी गुंडे’ बनाम 'आतंकवाद के चमचे'… JNU में उमर खालिद की बुक को लेकर जमकर नारेबाजी
जेएनयू में उमर खालिद की किताब से जुड़े कार्यक्रम की अनुमति रद्द किए जाने के बाद दूसरी जगह पर कार्यक्रम हुआ। इस दौरान एबीवीपी और जेएनयूएसयू के बीच जमकर नारेबाजी हुई।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में उमर खालिद की किताब से जुड़े कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने दूसरी जगह पर कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम तय समय पर हुआ और छात्रों ने भारी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान एबीवीपी और जेएनयूएसयू के बीच जमकर नारेबारी हुई।
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्यक्रम से ठीक पहले खालिद की पुस्तक ‘फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज: आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर’ पर चर्चा के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसल कर दी थी। यह कार्यक्रम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज-1 (एसएसएस-1) के ऑडिटोरियम में होना था मगर बाद में इसे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज-2 की बिल्डिंग के बाहर आयोजित किया गया। इस दौरान एबीवीपी के समर्थक भी मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम के खिलाफ नारेबाजी की।
कार्यक्रम के दौरान जेएनयू आईसा की प्रेसिडेंट अदिति ने कहा कि ‘अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार एबीवीपी के गुंडे जो धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि जान दे देंगे मगर होने नहीं देंगे। तो आप लोगों ने भी दिखा दिया कि हम भी देखते हैं कैसे नहीं होने देंगे। और आप सबको इसके लिए क्रांतिकारी इस्तकबाल।'
वहीं जेएनयूएसयू की वाइस प्रेसिडेंट गोपिका बाबू ने कहा, 'प्रशासन और एबीवीपी की मिलीभगत और धमकियों के बावजूद, छात्र कैंपस में लोकतंत्र को बनाए रखने के भारी संख्या में इकट्ठा हुए। बहस, असहमति और चर्चा जेएनयू के लिए सिर्फ नारे नहीं, बल्कि जेएनयू इस भावना से जीवित है! जेएनयू आज उमर खालिद के लिए एकजुटता के साथ खड़ा रहा, और इसके साथ ही यह एकजुटता उन राजनीतिक कैदियों के लिए भी दिखाई गई है जो कि बिना ट्रायल के जेल में बंद किए गए हैं।'
दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर नारेबाजी
कार्यक्रम के दौरान जेएनयूएसयू और एबीवीपी के बीच जमकर नारेबाजी हुई। न्यूज 18 के मुताबिक इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों ने कई नारे लगाए जैसे 'हिजबुल मुजाहिद्दीन को यहां ले आइए और तालिबान की सरकार बनाइए। और इस देश में तालिबान से सरकार चलवाइए।''उमर खालिद स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) का दलाल है।' 'आतंकवाद के चमचे' ‘नक्सलवाद बर्बाद हो’ ‘आतंकवाद बर्बाद हो।’
एबीवीपी के नारों के जवाब में क्या-क्या नारे लगे?
वहीं एबीवीपी के नारों के जवाब में एआईएसए और एसएफआई सहित जेएनयूएसयू समर्थक के ग्रुप के सदस्यों ने 'एबीवीपी वापस जाओ', 'संघी गुंडे वापस जाओ', 'सॉरी सॉरी सावरकर' और 'जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब-जब वीसी डरती है, एबीवीपी आगे बढ़ती है' जैसे नारे लगाए।'
वहीं इस दौरान छात्र संगठनों के बीच लगातार नारों के कारण कार्यक्रम के दौरान तनाव की स्थिति बन गई थी।
कार्यक्रम के लिए अनुमति मिलने पर क्या कहा गया था?
जेएनयूएसयू ने एक बयान में कहा था कि ‘एक कमरे की बुकिंग रद्द करने से किताब पर चर्चा रद्द नहीं होगी। कोई भी प्रशासनिक आदेश छात्रों के सोचने, सवाल करने और चर्चा करने के अधिकार को दबा नहीं सकता।’
उमर खालिद जेल में क्यों?
उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है। साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी साल जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को नियमित जमानत याचिका देने से इनकार कर दिया था। उमर खालिद उन 20 लोगों में शामिल हैं, जिन पर दंगों को भड़काने की साजिश में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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