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'काला हिरण' फिल्म के खिलाफ सलमान खान के कोर्ट जाने की 5 बड़ी वजह, 19 जून को सुनवाई

Mohit लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान ने फिल्म ‘काला हिरण’ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सलमान ने एक याचिका दायर की है जिसमें बताया गया है कि फिल्म उन्हें टारगेट करके बनाई गई है जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

'काला हिरण' फिल्म के खिलाफ सलमान खान के कोर्ट जाने की 5 बड़ी वजह, 19 जून को सुनवाई

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान ने 'काला हिरण: बैटल फॉर लीगेसी' पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। होई कोर्ट ने रोक से जुड़ी सलमान की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून 2026 की तारीख तय की है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने इस मामले में सलमान की याचिका पर फिल्म के निर्माता अमित जानी, अक्षय पांडे और अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किया है।

पूरी तरह से अंतरिम रोक लगाने की मांग

याचिका में सलमान का कहना है कि इस फिल्म में उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सलमान ने अपनी याचिका में फिल्म पर पूरी तरह से अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।

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फिल्म के खिलाफ सलमान के कोर्ट जाने की क्या वजहें?

1. एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान का कहना है कि यह फिल्म उनके सम्मान के साथ-साथ 1998 काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट की कार्रवाही पर बुरा असर डाल सकती है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म और इसके प्रमोशन से जुड़े मैटेरियल कथित तौर पर 1998 काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित हैं। ऐसे में जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक इस फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई जाए।

2. सलमान की ओर से कहा गया है कि फिल्म में उनका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है लेकिन पोस्टर, प्रमोशन से जुड़े मैटेरियल और फिल्म मेकिंग से जुड़े लोगों के पब्लिक में दिए बयान उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म का पोस्टर मई 2026 में रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर का लुक सलमान खान जैसा ही है। एक्टर ने वैसा ही नीले रंग का ब्रेसलेट पहना जो अक्सर सलमान की कलाई में रहता है। याचिका में कहा गया है कि इस ब्रेसलेट लुक को देखने के बाद लोग इसे आसानी से उनसे (सलमान) जोड़ सकते हैं। यही नहीं फिल्म में दिखने वाला मुख्य अभिनेता सलमान खान के जैसा दिखता है और उन्हीं की तरह कपड़े भी पहने हुए है।

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3. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म में किरदार को हथियार लहराते हुए दिखाया गया है जबकि सलमान खान को आर्म्स एक्ट 1959 के तहत चली कानूनी कार्यवाही में बरी कर दिया गया था।

4. याचिका में सलमान खान का कहना है कि फिल्म उनकी अनुमति के बिना बनाई गई है।

5. वहीं बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान ने याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि फिल्म में उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के संकेत दिए गए हैं।

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