साकेत हादसा: कैंटीन की वो मालकिन... जिसने छात्रों की भूख भी मिटाई और उनके लिए जान भी गंवाई
पार्वती की कैंटीन में आस-पास मौजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र आते थे। नीलन ने बताया कि ‘कैंटीन तीन साल से ज्यादा समय से चल रही थी। उन्होंने (मां) ने पहले भी इमारत के खस्ता हाल का जिक्र किया था। वे बताती थीं कुछ हिस्सों से कंक्रीट के टुकड़े गिरते हैं। असली गलती इमारत के मालिक है।’
दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में एक बहुमंजिला इमारत शनिवार को भरभराकर गिर गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत की हो गई तो कुछ लोग घायल भी हुए। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास वेस्टर्न मार्ग पर स्थित इस इमारत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैंटीन और ऑफिस थे जबकि तीसरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था।
इस हादसे में एक बेटी ने अपनी मां को खो दिया जिन्होंने खुद की जान की चिंता न करते हुए इमारत में मौजूद छात्रों की जान चिंता की। हादसे में जान गंवाने वाली पार्वती की बेटी नीलम ने इस घटना को लेकर जो बताया है वह काफी हैरान और भावुक कर देने वाला है। नीलम के मुताबिक, कैंटीन खोलने का आइडिया उनका ही था। उन्होंने बताया ‘मैंने ही मां को कैंटीन खोलने के लिए कहा और अब मुझे खुद पछतावा हो रहा है। मां इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थीं मगर अंदर फंसे छात्रों की मदद के लिए वापस अंदर चली गईं।’
तीन साल से छात्रों को खिला रही थीं खाना
पार्वती की कैंटीन में आस-पास मौजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र आते थे। नीलन ने बताया कि ‘कैंटीन तीन साल से ज्यादा समय से चल रही थी। उन्होंने (मां) ने पहले भी इमारत के खस्ता हाल होने का जिक्र किया था। वे बताती थीं कुछ हिस्सों से कंक्रीट के टुकड़े गिरते हैं। असली गलती इमारत के मालिक है। इसके साथ ही वहां कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। मैं अपनी मां के लिए आवाज उठाऊंगी। हमें मुआवजा चाहिए। वे कैंटीन के लिए 1 लाख रुपये किराया देती थीं। उन्हें न्याय मिलना चाहिए।’
मां के साथ काम करने वाली महिला ने क्या बताया?
नीलम की मां की कैंटीन में काम करने वाली प्रीति ने भी घटना को लेकर जो बताया वह पार्वती की बहादुरी को बयां करता है। वे बताती हैं कि ‘मैं जब बाहर निकली तो इमारत से मलबा गिरते हुए दिख रहा था ऐसा लगा रहा मानों पूरी इमारत ही गिरने वाली है। इसके बाद मैं चिल्लाने लगी और सभी को बाहर निकलने के लिए कहा। पार्वती भी लगभग निकल ही चुकी थीं मगर अंदर मौजूद छात्रों और अन्य लोगों को सतर्क करने के लिए वापस चली गई थीं। असल में वे बच्चों के वजह से ही वापस गईं।’
वहीं नीलम ने बताया कि ‘हम साधारण परिवार से हैं। जब हमने बाहर से आए छात्रों को संघर्ष करते देखा, तो हम चाहते थे की वे अच्छा खाना खाएं।’
गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज
आपको बता दें कि इस मामले में गैर इरादतन हत्या सहित संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दोषियों का पता लगाने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
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