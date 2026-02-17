'पिता के पास पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं', द्वारका हिट एंड रन केस में बोलीं मां; रईसी ने उजाड़ा संसार

मामला 3 फरवरी 2026 को करीब 11:57 बजे के आस-पास का है। ये हादसा द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुआ था। बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो कार ने वहां मौजूद एक कैब को भी टक्कर मारी थी जिसमें कैब ड्राइवर को भी चोटें आईं जिसे जिसे तुरंत आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली के द्वारका इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में सवार नाबालिग ड्राइवर ने 'स्पीड फन रील' के चक्कर में बाइकसवार 23 साल साहिल धनेशरा को कथित तौर पर अपनी चपेट में लिया जिससे उसकी मौत हो गई।

इकलौते बेटे को खोने वाली मां इन्ना अब इंसाफ की मांग कर रही है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 'मेरा बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। वह लड़का (स्कॉर्पियो ड्राइवर) बहुत स्पीड में था। उसकी बहन साथ में बैठी थी और रील बना रही थी। वो उल्टी लेन में गाड़ी चला रहा था और बस के ठीक सामने आकर स्टंट करने लगा।'

उन्होंने आगे बताया 'मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि जगह है या नहीं। क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई-रिक्शा था। स्कॉर्पियो से इन्होंने बस के सामने स्टंट किया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह एक आपराधिक गतिविधि दिखाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता-पिता के पास पैसे हैं, यह एक आपराधिक सोच है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फन रील की वजह से हुई। उसके (स्कॉर्पियो) खिलाफ पहले से ही कई ओवर-स्पीडिंग चालान हैं, फिर भी उसके पिता ने उसे नहीं रोका। मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उसके (स्कॉर्पियो ड्राइवर) पास लाइसेंस भी नहीं है।'

आनन-फानन में घटनास्थल पहुंची मां तो क्या देखा? मृतक की मां जब पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची तो बेटे के शव को देखकर करीब 10 मिनट तक बेसुध हालत में थी। मां ने बताया है कि जब वे वहां पहुंची तो बेटे की स्पोर्ट्स बाइक तीन टुकड़े में पड़ी थी और जैकेट के भी चिथड़े उड़े हुए थे। वहां पर एक एंबुलेंस खड़ी थी और मेरा बच्चा अस्पताल नहीं पहुंचा था।' आपको बता दें कि पुलिस ने साहिल की मां को फोन पर पहले ही सूचना दे दी थी कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है।