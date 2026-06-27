काम की बात: दिल्ली की महिलाओं को ‘सुरक्षा कवच’ देने जा रही रेखा सरकार, ये खास ऐप लॉन्च करने की तैयारी
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में महिलाओं को आपात स्थिति में पुलिस तक तुरंत अलर्ट भेजने के लिए एक ऐप को जल्द शुरू किया जा सकता है। खास बात यह है कि बिना फोन इस्तेमाल किए भी पुलिस तक अलर्ट पहुंच जाएगा। आइए जानते हैं कैसे।
देश की राजधानी दिल्ली में महिला और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई ऐप लॉन्च कर सकती है। इस ऐप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे पुलिस को तुरंत ही अलर्ट मिल जाएगा। खास बात यह है कि आपात स्थिति फंसे होने की स्थिति में आपको मोबाइल इस्तेमाल करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, ऐप का नाम 'सेफ दिल्ली' है। ये एप इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ऐप आपात स्थिति में फंसे होने पर पुलिस को तुरंत अलर्ट भेजेगा। जिससे पुलिस को घटनास्थल की जीपीएस ट्रैकिंग, वॉयस एक्टिविटेड ट्रिगर्स और लाइव ऑडियो-वीडियो स्ट्रीमिंग तुरंत मिल जाएंगे। ऐप किस तरह रिस्पॉन्स करता है इसे जांचने के लिए सेंट्रल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में पहले ही एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका है। अब जल्द ही इस ऐप को मंजूरी दिलाने के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा।
सीएम को एप के ट्रायल वर्जन के बारे में जानकारी दी गई
एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस ऐप के ट्रायल वर्जन के बारे में जानकारी भी दी जा चुकी है। ऐप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पुलिस को झटपट रियल टाइम ऑडियो-वीडियो फीड और लोकेशन की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। जिससे आपात स्थिति में पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंच सकेगी। ऐप ऐसी जगहों पर खासा कारगर साबित होगी जो कि लोगों के लिए असुरक्षित हैं जैसे सुनसान कैंपस, कम रोशनी वाली जगहें आदि।'
कैसे काम करेगी ये एप?
ऐप में पहले से दिए वॉयस कमांड को सुनते ही एप एक्टिव हो जाएगा और पुलिस कंट्रोल रूम तक अलर्ट भेज देगा। यानी खतरा महसूस होने या आपात स्थिति में आपको फोन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुलिस भी बिना समय गंवाए पीड़ित लोगों की मदद के लिए तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी।
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध
दिल्ली में हर दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लूटपाट, चेन स्नैचिंग आदि के मामले सामने आते रहते हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बेहद ही चिंता का विषय है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में दिल्ली में रेप के 1,058 मामले दर्ज किए गए जो कि मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा है। शहर में महिलाओ के खिलाफ अपराध के 13,396 मामले दर्ज किए गए।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।