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सफदरजंग में अब एक विभाग से दूसरे विभाग जाना हुआ आसान, ई-एंबुलेंस शुरू

Mohit पीटीआई, नई दिल्ली
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अस्पताल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ई-एंबुलेंस का उद्घाटन अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता शर्मा ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बांबा और डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) इंडिया के अध्यक्ष डॉ. रजत जैन की उपस्थिति में किया गया।

सफदरजंग में अब एक विभाग से दूसरे विभाग जाना हुआ आसान, ई-एंबुलेंस शुरू

राजधानी के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। अस्पताल को अपनी पहली अत्याधुनिक ई-एंबुलेंस मिली है। डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) इंडिया ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत वीएमएमसी (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल को ये ई-एंबुलेंस दान की है। ई-एंबुलेंस अस्पताल परिसर के भीतर मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में इस्तेमाल होगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन मोबिलिटी, टिकाऊ स्वास्थ्य देखभाल और हेल्थ सेक्टर में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है।

अस्पताल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ई-एंबुलेंस का उद्घाटन अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता शर्मा ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बांबा और डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) इंडिया के अध्यक्ष डॉ. रजत जैन की मौजूदगी में किया गया।

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एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी

बयान के मुताबिक, यह ई-एंबुलेंस अस्पताल परिसर के भीतर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण मुक्त आवाजाही और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है, साथ ही पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करना है।

डॉ. कविता शर्मा ने कहा, ‘वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, और मरीजों की सुविधा बढ़ाने वाले कदम हमेशा मूल्यवान होते हैं। सीएसआर पहल के तहत ई-एंबुलेंस दान देने के लिए डीएफवाई इंडिया की सराहना करते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल है और अस्पताल परिसर के भीतर मरीजों की आवाजाही में बड़ी ही कारगर साबित होगी।’

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वहीं डॉ. रजत जैन ने कहा कि डॉक्टर्स फॉर यू इंडिया अपनी सीएसआर पहल के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। यह पहल अस्पतालों और बड़ी कंपनियों के बीच बढ़ते तालमेल को दिखाती है, जिसका मकसद मरीजों की सुविधाओं को बेहतर बनाना और पर्यावरण के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है।'

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हजारों की संख्या में मरीज आते हैं

आपको बता दें कि सफदरजंग अस्पताल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। अस्पताल परिसर काफी बड़ा है, ऐसे में मरीजों को एक विभाग से दूसरे विभाग तक लाने ले जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई विभाग तो ऐसे हैं जो 200 से 300 मीटर की दूरी पर भी हैं।

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