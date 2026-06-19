‘सायोनी घोष अच्छी हो गईं, अब दाऊद का बीजेपी ज्वॉइन करना बाकी’,… टीएमसी-शिवसेना में टूट पर भड़के संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) में टूट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेताओं और सांसदों के अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर संजय ने कहा है कि अब सिर्फ दाऊद का बीजेपी ज्वॉइन करना बाकी रह गया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीजेपी के खिलाफ अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाते हैं। सजंय सिंह ने एकबार फिर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) में हुए बंटवारे पर बीजेपी को घेरा है। आप सांसद ने कहा है कि अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का ही बीजेपी में शामिल होना बाकी रह गया है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब संजय सिंह ने बीजेपी को घेरने के लिए ये बयान दिया है। वे पहले भी कई बार यह बात कह चुके हैं। हाल में टीएमसी के कई सांसद एनडीएम में शामिल हुए हैं तो वहीं शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़करअपना अलग गुट बनाने का फैसला किया है।
पाला बदलने को गलत ठहराया
संजय सिंह ने देश की दो बड़ी पार्टी के सांसदों के इस तरह पाला बदलने को गलत ठहराया है। संजय ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि 'पार्टी बदलने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, जैसा कि दसवीं सूची में भी लिखा है। किसी भी पार्टी को दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी - दोनों पार्टी का विलय आपस में होना चाहिए न कि केवल एक शर्त पूरी करने से काम चल जाएगा।'
आप सांसद ने आगे कहा ‘एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कोई भी पांच साल का कार्यकाल के दौरान दूसरी पार्टी में न जा सके। अगर वह पार्टी बदलता तो सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने उनके (बीजेपी) के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था? लेकिन वे आज अच्छी हो गई हैं। यहां तक कि उन्हें (सायोनी) अब टीएमसी के मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान से भी परेशानी नहीं। बस अब दाऊद इब्राहिम का ही बीजेपी ज्वॉइन करना बाकी रह गया है।’
टीएमसी में टूट पर भी भड़के
आपको बता दें कि टीएमसी के 20 सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय होगा। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद थे यानी दो तिहाई से ज्यादा सांसदों ने पाला बदल लिया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह ने इसपर कहा है कि आने वाले संसद सत्र में यह बड़ा मुद्दा होगा। जोड़-तोड़ कर पार्टियों को तोड़ना गलता है। हम इस मुद्दे पर संसद में तो आवाज उठाएंगे ही साथ ही बाहर भी चुप नहीं रहेंगे। आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर आपको वोट दिया था।
शिवसेना में हुए बंटवारे पर क्या बोले संजय सिंह?
वहीं शिवसेना में हुए बंटवारे पर हाल में संजय सिंह ने कहा था कि सासंद डर के वजह से पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 'आज आप डर के 'ईडी पार्टी' ज्वॉइन कर रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? शिवसैनिक तो बड़े बहादुर माने जाते हैं और बाला साहेब का नाम लेते हैं। तो बाला साहेब ने तो ये कायरता नहीं सिखाई कि आप अपनी ही पार्टी और जनता की पीठ में छुरा मार के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओ।'
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