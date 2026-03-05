रिठाला अग्निकांड: 'मैं अभी ईद के नए कपड़े लेकर आती हूं'... कहकर झुग्गी में घुसी फिर कभी बाहर नहीं आई
स्थानीय लोगों के अनुसार, लकड़ी, प्लास्टिक और कपड़ों से बनी इन झुग्गियों में आग मिनटों में फैल गई, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। करीब 30 साल से वहां रह रही एक महिला ने बताया, 'किसी ने चिल्ला कर बताया कि आग लग गई है और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया।'
उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रिठाला में गुरुवार तड़के झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई झोपड़ी जलकर राख हो गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की चपेट में आने से एक 17 वर्षीय रोजिना खातून की मौत हो गई। वह आग लगने के दौरान सुरक्षित बाहर निकल आई थी लेकिन ईद के नए कपड़े लेने के लिए वापस झुग्गी में घुसी और फिर वापस बाहर न आ सकी। इसके बाद दमकल कर्मियों को उसका शव जली हुई हालात में मिला।
रोजिना की चाची जेरिना बीबी ने बताया 'वह बाहर आ गई थी, लेकिन नए कपड़े लेने अंदर गई और हमसे कहा कि वह तुरंत वापस आ जाएगी। एक स्थानीय निवासी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वह नाकाम रहा। जब अधिकारियों ने उसका शव बाहर निकाला, तो वह बुरी तरह जल चुका था।'
आग मिनटों में फैल गई
200-250 झुग्गियां जल गईं
निवासियों का दावा है कि करीब 200-250 झुग्गियां जल गईं। कुछ लोगों ने जमीन के विवाद के चलते आग लगाए जाने की आशंका जताई है, हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अब्दुल नाम के एक कबाड़ व्यापारी के लिए सालों की जमा पूंजी एक रात में ही खत्म हो गई। उन्होंने बताया, 'सिर्फ पेन बचे हैं, बाकी फ्रिज, टीवी सब जल गया।' एक अन्य निवासी ने बताया कि ‘एसडीएम खाना लेकर आए थे, लेकिन यह नहीं पता कि मदद कब तक मिलेगी।’
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 4:15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग पास के एक गोदाम तक भी फैल गई थी, जिसे सुबह 6:30 बजे तक काबू कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि झोपड़ियां एक-दूसरे के बहुत करीब बनी हुई थीं और उनमें से कई में प्लास्टिक की चादरें, लकड़ी के तख्ते और कपड़े जैसे ज्वलनशील सामग्रियां थीं इसलिए आग तेजी से फैली।
