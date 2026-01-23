Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीRepublic Day 2026 Delhi Metro will run from three AM on 26th January
गणतंत्र दिवस: दिल्ली में सुबह इतने बजे से चलेगी मेट्रो, पार्किंग पर भी आया अपडेट; कुछ स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद

गणतंत्र दिवस: दिल्ली में सुबह इतने बजे से चलेगी मेट्रो, पार्किंग पर भी आया अपडेट; कुछ स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद

संक्षेप:

Jan 23, 2026 05:03 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्लीवासी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन सुबह 3 बजे से ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन) ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। डीएमआरसी के मुताबिक सभी मेट्रो की सभी लाइनों पर सुबह 3 बजे से ही सर्विस शुरू हो जाएगी। यह विशेष व्यवस्था गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ तक लोगों की सुगम आवाजाही को देखते हुए की गई है।

डीआमआरसी के मुताबिक 26 जनवरी को हर 15 मिनट के अंतराल पर सुबह 6 बजे तक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वहीं इसके बाद मेट्रो की सर्विस रेगलुर टाइम टेबल के तहत शुरू होंगी। वहीं यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए 26 जनवरी को सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।

कुछ स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद

गणतंत्र दिवस के दौरान 6 मेट्रो स्टेशनों के कुछ गेट्स पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। सुबह 3 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक गेट्स पर एंट्री एग्जिट बंद की गई है। इनमें केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन (गेट 3 और 4), उद्योग भवन (गेट 1), लाल किला (गेट 3 और 4) और जामा मस्जिद (गेट 3 और 4) शामिल हैं।

दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के गेट 1, 4 और 5 पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी, वहीं आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3, 4 और 6 भी बंद रहेंगे। डीएमआरसी की ओर से कहा गया है कि यात्री इन स्टेशनों पर लगे प्रतिबंध को देखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाए। डीएमआरसी ने साथ ही यात्रियों को सलाह है कि वे इस दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ सहयोग करें और लाइन में खड़े होने के दौरान संयम बरतें।

आपको बता दें कि बीते साल गणतंत्र दिवस के दिन मेट्रो की सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दी गई थीं वहीं 2024 में गणतंत्र दिवस के दिन मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू कर दी गई थी। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। ऐसे में इस दिन दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद रहेगा आइए इसबारे में जान लेते हैं।

क्या बंद और खुला रहेगा?

राजधानी के सभी स्कूल और कॉलेज सार्वजनिक अवकाश के चलते बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय और विभाग भी बंद रहेंगे। इस दिन बैंक बंद रहेंगे और ज्यादात्तर डाकघर भी बंद रहेंगे।वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चालू रहेगा और शहर भर में बसें और टैक्सी सर्विस भी सामान्य रूप से संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी नियमित रूप से चलने की उम्मीद है। अस्पताल, क्लीनिक और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं सहित जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी आम दिनों की तरह ही जारी रहेंगी।

