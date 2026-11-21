पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा पर चल रहा मानहानि का केस खत्म, दिल्ली HC ने दी राहत; क्या मामला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है किइज्जत को नुकसान पहुंचाने का सबूत नहीं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई रद्द कर दी है। यह कार्रवाई एक वकील को धोखाधड़ी बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी के लिए की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कथित बयान से दूसरों की नजर में शिकायतकर्ता की इज्जत कम हुई है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सत्र अदालत के 20 अप्रैल 2019 के समन आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने मानहानि की शिकायत और उससे जुड़ी सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता मिश्रा ने समन से पहले के सबूतों के दौरान गवाह के तौर पर सिर्फ खुद से पूछताछ की थी। यह साबित करने के लिए किसी और व्यक्ति को पेश नहीं किया था कि कथित टिप्पणी की वजह से उनका सम्मान कम नहीं हुआ है। पीठ ने 25 अगस्त, 2026 को एक समन्वय के पास किए गए एक फैसले पर भरोसा किया, जिसने उसी वकील द्वारा मिश्रा के खिलाफ इसी विवाद से पैदा हुए एक अलग ऑनलाइन न्यूज पब्लिकेशन को लेकर दाखिल की गई एक और मानहानि की शिकायत को रद्द कर दिया था।
सुनवाई के दौरान पीठ ने और किस बात पर किया गौर
उस मामले में पीठ ने माना था कि शिकायत करने वाले का सम्मान को नुकसान पहुंचाने का आरोप सिर्फ उसके अपने बयान पर आधारित था, बिना किसी निष्पक्ष सामग्री के यह दिखाने के लिए कि कथित आरोप ने दूसरों की नजर में उसके सम्मान को कम किया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 27 अगस्त 2018 को प्रकाशित हुए इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से सामने आया, जो वकील द्वारा दिल्ली बार काउंसिल के सामने दाखिल की गई एक शिकायत से संबंधित है। इस रिपोर्ट में हितों के टकराव के आधार पर मिश्रा के खिलाफ व्यावसायिक कदाचार का आरोप लगाया गया था। उस समय मिश्रा लोकसभा सांसद और शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। वह ई-वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े एक मामले में कुछ बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) के सामने पेश हुए थे। शिकायतकर्ता ( जो एनजीटी की कार्यवाही में आवेदक की तरफ से पेश हो रहा था) ने मिश्रा की पेशी पर आपत्ति जताई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि मिश्रा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने इसी मुद्दे पर बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ गलत सिफारिशें की थीं।
भेजा गया था लीगल नोटिस
अखबार की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के आरोप छपे और मिश्रा के हवाले से उन्हें 'धोखेबाज' बताया गया था। इसके बाद वकील ने 31 अगस्त 2018 को मिश्रा को बिना शर्त माफी मांगने के लिए एक लीगल नोटिस भेजा था।
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