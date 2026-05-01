पंजाब CM पर शराब पीकर विधानसभा आने का आरोप; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं- धिक्कार है
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भगवंत मान को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में कोई राज्य का मुखिया खुद नशे की हालत में पहुंचता है और पूरे के पूरे राज्य को शर्मसार करता है।
पंजाब में विपक्षी दलों ने एकबार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो मुख्यमंत्री के डोप टेस्ट तक की मांग की गई है। अकाली दल का कहना है कि सीएम मान मजदूर दिवस के मौके पर पवित्र सदन विधानसभा में शराब पीकर पहुंच गए।
इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भगवंत मान को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में कोई राज्य का मुखिया खुद नशे की हालत में पहुंचता है और पूरे के पूरे राज्य को शर्मसार करता है।
रेखा गुप्ता ने वीडियो शेयर कर निकाली भड़ास
सीएम ने कहा ‘धिक्कार है, शर्मनाक है। लोकतंत्र के मंदिर में कोई राज्य का मुखिया खुद नशे की हालत में पहुंचता है और पूरे के पूरे राज्य को शर्मसार करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वैसे तो दुनिया ने उनको सैकड़ों बार शराब के नशे में पब्लिक प्रोग्राम में और कार्यक्रमों में देखा है। पर आज तो इंतहा हो गई जब उनकी हालत पूरे के पूरे देश ने देखी कि विधानसभा में वह नशे की हालत में कैसे बोल रहे थे।’
मुख्यमंत्री ने आगे कहा ‘जो व्यक्ति खुद नशे में रहता हो वो अपने राज्य के लोगों को नशे से कैसे बचाएगा? कोई जवाब है केजरीवाल साहब के पास में? ऐसे लोगों के साथ में पंजाब के लोगों का क्या भला करेंगे आप? पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का बॉर्डर स्टेट है और वो ऐसे हाथों में है। असली गद्दार कौन है ये जनता देख रही है। और 2027 का चुनाव इनके भ्रष्टाचारी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी - जनता के द्वारा लगाई जाएगी। ’
अकाली दल ने क्या कहा?
अकाली दल ने एक्स पर सीएम मान के विधानसभा में दिए गए आज के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि, ‘बहुत शर्म की बात है कि भगवंत मान आज मजदूर दिवस के मौके पर पवित्र सदन विधानसभा में शराब पीकर पहुंच गए। आप खुद मुख्यमंत्री का हाल देख लीजिए कि वह विधानसभा में किस तरह व्यवहार कर रहे हैं।’
विशेष सत्र का आयोजन किया गया था
आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को एक दिन के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इस दौरान सत्ता और विपक्षी दलों के बीच जमकर तीखी बहस हुई। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने दोहराया कि वे चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान, सीएम ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आप मजबूत है और राज्य में उसका और विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि एक दिन के विशेष सत्र का आयोजन आम आमदी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद के पार्टी छोड़ने के फैसले का बाद किया गया।
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