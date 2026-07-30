काम की बात: दिल्ली में हर जमीन और मकान का बनेगा 'आधार कार्ड', आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
Property Aadhaar Cards: आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान को बताता है ठीक उसी तरह अब दिल्ली की हर संपत्ति के लिए भी आधार्ड कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने जा रही है।
Property Aadhaar Cards: दिल्ली में हर मकान और जमीन का पहचान कार्ड (प्रॉपर्टी आधार कार्ड) बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ‘लैंड रिकॉर्ड बिल 2026’ लाने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसके तहत शहर की हर प्रॉपर्टी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
30 गांवों में केंद्र सरकार के 'स्वामित्व' कार्ड के सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद, शहरभर में जमीन के रिकॉर्ड का एक आधुनिक डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों का प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार किया गया और इसी के सकारात्मक अनुभव के आधार पर ही पूरी दिल्ली में जमीन और संपत्तियों का रिकॉर्ड पूरी तरह व्यवस्थित करने की तैयारी है।
जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, ‘दिल्ली लैंड बिल 2026’ जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए लाया जाएगा। हालांकि विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में बिल पेश किए जाने की संभावना काफी कम है लेकिन, सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित कर सकती है।
हर संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण
इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली में हर संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा और इसी के आधार पर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हर प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक 'प्रॉपर्टी आधार कार्ड' जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने क्या बताया?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 'जिस तरह आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान बताता है ठीक उसी तरह दिल्ली में हर प्रॉपर्टी को सुरक्षित और असली डिजिटल पहचान मिलेगी। सीएम ने आगे बताया 'पहले चरण में केंद्र सरकार की 'स्वामित्व' योजना के तहत ड्रोन सर्वे और सर्वे ऑफ इंडिया की तकनीकी मदद से दिल्ली सरकार ने 30 गांवों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए हैं।
अब शहरभर में सर्वेक्षण
दिल्ली सरकार इन 30 गांवों के सफल अनुभव के आधार पर ही अब पूरे राज्य में बड़े स्तर पर जमीन और संपत्तियों का सर्वेक्षण करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रस्तावित ‘दिल्ली लैंड बिल’ के तहत यह प्रक्रिया गांव तक सीमित न रहकर अब पूरे शहर की रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अन्य कैटिगरी की संपत्तियों पर भी लागू होगी। हर बिल्डिंग के हर फ्लोर का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजधानी में कोई भी प्रॉपर्टी इस प्रक्रिया से बाहर न रहे।
प्रॉपर्टी आधार कार्ड से आपको क्या-क्या फायदे?
मुख्यमंत्री ने कहा 'दशकों से जमीन के रिकॉर्ड का एक व्यवस्थित सिस्टम न होने के वजह से मालिकाना हक साबित करने, प्रॉपर्टी के लेन-देन, जमीन के उत्तराधिकार, लोन लेने, नक्शा मंजूरी और कोर्ट में लंबित मामलों को सुलझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रमाणित डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड मौजूद होंगे जिससे रिकॉर्ड संबंधी अस्पष्टता, पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन से जुड़े विवाद काफी हद तक कम हो जाएंगे।
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