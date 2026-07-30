Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली में हर जमीन और मकान का बनेगा 'आधार कार्ड', आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

By Mohit
पीटीआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Property Aadhaar Cards: आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान को बताता है ठीक उसी तरह अब दिल्ली की हर संपत्ति के लिए भी आधार्ड कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने जा रही है।

Delhi govt
दिल्ली सरकार हर जमीन और मकान का 'आधार कार्ड' तैयार करेगी।

Property Aadhaar Cards: दिल्ली में हर मकान और जमीन का पहचान कार्ड (प्रॉपर्टी आधार कार्ड) बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ‘लैंड रिकॉर्ड बिल 2026’ लाने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसके तहत शहर की हर प्रॉपर्टी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा।

30 गांवों में केंद्र सरकार के 'स्वामित्व' कार्ड के सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद, शहरभर में जमीन के रिकॉर्ड का एक आधुनिक डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों का प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार किया गया और इसी के सकारात्मक अनुभव के आधार पर ही पूरी दिल्ली में जमीन और संपत्तियों का रिकॉर्ड पूरी तरह व्यवस्थित करने की तैयारी है।

जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, ‘दिल्ली लैंड बिल 2026’ जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए लाया जाएगा। हालांकि विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में बिल पेश किए जाने की संभावना काफी कम है लेकिन, सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित कर सकती है।

ये भी पढ़ें:वर्क फ्रॉम होम, बिना PUC पेट्रोल नहीं... सर्दी से पहले प्रदूषण पर सरकार का प्लान

हर संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण

इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली में हर संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा और इसी के आधार पर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हर प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक 'प्रॉपर्टी आधार कार्ड' जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने क्या बताया?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 'जिस तरह आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान बताता है ठीक उसी तरह दिल्ली में हर प्रॉपर्टी को सुरक्षित और असली डिजिटल पहचान मिलेगी। सीएम ने आगे बताया 'पहले चरण में केंद्र सरकार की 'स्वामित्व' योजना के तहत ड्रोन सर्वे और सर्वे ऑफ इंडिया की तकनीकी मदद से दिल्ली सरकार ने 30 गांवों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए हैं।

ये भी पढ़ें:सड़क, नाली, पार्क... इन इलाकों की बदलेगी तस्वीर, CM रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

अब शहरभर में सर्वेक्षण

दिल्ली सरकार इन 30 गांवों के सफल अनुभव के आधार पर ही अब पूरे राज्य में बड़े स्तर पर जमीन और संपत्तियों का सर्वेक्षण करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रस्तावित ‘दिल्ली लैंड बिल’ के तहत यह प्रक्रिया गांव तक सीमित न रहकर अब पूरे शहर की रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अन्य कैटिगरी की संपत्तियों पर भी लागू होगी। हर बिल्डिंग के हर फ्लोर का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजधानी में कोई भी प्रॉपर्टी इस प्रक्रिया से बाहर न रहे।

ये भी पढ़ें:खुद पर बनते मीम पर CM रेखा गुप्ता हुईं भावुक

प्रॉपर्टी आधार कार्ड से आपको क्या-क्या फायदे?

मुख्यमंत्री ने कहा 'दशकों से जमीन के रिकॉर्ड का एक व्यवस्थित सिस्टम न होने के वजह से मालिकाना हक साबित करने, प्रॉपर्टी के लेन-देन, जमीन के उत्तराधिकार, लोन लेने, नक्शा मंजूरी और कोर्ट में लंबित मामलों को सुलझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रमाणित डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड मौजूद होंगे जिससे रिकॉर्ड संबंधी अस्पष्टता, पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन से जुड़े विवाद काफी हद तक कम हो जाएंगे।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
kaam ki baat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।